Des dizaines d’enseignants toujours recherchés

Des dizaines d'enseignants et du personnel de soutien sont toujours recherchés pour pourvoir des postes vacants dans les écoles de l’Estrie et du Centre-du-Québec.

À moins de deux semaines de la rentrée scolaire, il manque d'enseignants dans les écoles. Certaines classes pourraient commencer l'année sans enseignant.

«C’est une rentrée scolaire particulièrement difficile», a lancé le directeur général du Centre de services scolaire des Bois-Francs, Alain Desruisseau.

À la Commission scolaire Eastern Township, seulement 29 postes sont toujours vacants sur les 400 disponibles. C’est une amélioration comparativement à l'année dernière selon le président de la Commission scolaire, Michael Murray. Ce dernier estime aussi que des suppléants devront être engagés pour répondre aux besoins au cours de l’année.

Du personnel non légalement qualifié demandé

Les centres de services scolaires sont confiants de pourvoir les postes vacants avant la rentrée. Toutefois, l'aide de personnel non légalement qualifié est demandée.

«On a une ouverture pour toute personne qui a un BAC dans un domaine spécifique. J’ai un BAC en éducation physique ou en anglais, par exemple, même si je n’ai pas la pédagogie, je peux donner mon nom. À ce moment-là, on les accompagne», a expliqué le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau.

Cette mesure qui ne serait pas nécessaire, selon le Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska, si les conditions de travail étaient meilleures.

Différents besoins

Des éducatrices en services de garde sont aussi recherchées. Dans certains établissements, des heures pourraient être découvertes et les demandes de service de garde des parents ne sont plus acceptées.

À Sherbrooke, les besoins sont plus importants dans les classes d'accueil comme il y a de plus en plus d’immigration. Une dizaine d’enseignants en français sont toujours recherchés.

Il y a de plus en plus d'enfants dans les écoles. Ainsi, des classes modulaires seront nécessaires.

Le centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et celui des Chênes feront des demandes au gouvernement afin d’avoir de nouvelles écoles. Une réalité qui touche plusieurs centres de services scolaires de la région. Québec qui déterminera à qui les sommes seront offertes.