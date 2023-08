Festibière de Québec: voici ce qui attend les milliers de visiteurs dès jeudi

Des milliers de visiteurs sont attendus à compter de jeudi pour la 12e édition du Festibière de Québec, qui s’emparera des quais de l’Espace 400e jusqu’à dimanche.

• À lire aussi: Un nouveau bar pour remplacer la Cour arrière du Festibière de Québec

Sur place, des dizaines d’exposants partageront leur savoir-faire dans une ambiance festive qui saura plaire à toute la famille.

«Le principal objectif, c’est d’offrir une vitrine aux microbrasseries de partout à travers le Québec afin qu’elles puissent faire découvrir leurs produits», a souligné Sara Lapointe-Gagné, chargée de projet pour le Festibière de Québec.

Outre les artistes musicaux qui seront invités à se produire durant l’événement, les organisateurs ont préparé une foule d’activités afin de rendre mémorable cette édition.

«On a une programmation musicale super variée. On passe des artistes émergents à des artistes plus connus. Cette année, le Festibière de Québec accueillera notamment Miro, qui va se produire samedi soir.»

«Du côté de l’animation, il y en a pour tous les types de clients. On a des pubs musicaux, du karaoké, des “dragustations”. Somme toute, il y en a pour tous les goûts. Il y a des activités plus éducatives, d’autres plus interactives», ajoute Mme Lapointe-Gagné.

Une nouveauté

Parmi les nouveautés à souligner cette année, Mme Lapointe-Gagné souligne l’installation d’un bassin d’eau, en partenariat avec Oshlag, pour permettre au public de «profiter pleinement des vacances au soleil tout en se rafraîchissant un brin».

«C’est un bassin d’eau où les gens vont pouvoir prendre un verre avec les pieds dans l’eau. On veut vraiment mettre de l’avant le côté très exotique, très vacances du Festibière. C’est une belle façon de goûter l’été.»

Le site reçoit un important achalandage chaque année de plusieurs milliers de personnes.

«C’est très familial. On a des belles zones de jeux. Il y a vraiment de quoi s’amuser avec les enfants. C’est important pour nous que les familles se sentent bien accueillies. Il y a plusieurs produits alternatifs qui sont offerts», a-t-elle conclu.

Même si l’entrée sur le site est gratuite, il faut se procurer des jetons et le verre de dégustation pour profiter des différents produits. Les détails et la programmation complète sont disponibles sur le site web du Festibière de Québec.

Les festivaliers sont attendus du jeudi 17 août au samedi 19 août de 11h à 23h ainsi que le dimanche 20 août de 11h à 19h.