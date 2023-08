Écrasement d’un hydravion dans le Saint-Laurent à Neuville

Un hydravion s’est écrasé au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, mardi soir, près de Neuville, dans Portneuf.

L’engin volant aurait piqué du nez avant de terminer sa course dans le cours d’eau, aux alentours de 20h. C’est un résident de Saint-Antoine-de-Tilly, sur la rive opposée qui aurait appelé les secours.

Les services d’urgence sont sur place pour essayer de sortir l’appareil des eaux.

« On ne sait pas grand-chose pour l’instant. Les pompiers et des équipes de la Sûreté du Québec vont évaluer la situation. On ne sait pas si des passagers sont à bord pour l’instant », explique la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville.

Plus de détails suivront.