Il vaut mieux être modéré avec les publications de photos d’enfants sur les réseaux sociaux

L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux soulève des préoccupations quant aux droits des enfants dans l'environnement numérique.

Concernant la publication de photos d'enfants sur les réseaux sociaux, Marie-Pier Jolicoeur , chargée de cours et doctorante en droit à l'Université Laval, spécialisée en droit des enfants en environnement numérique mets en garde sur « l'utilisation qu'on veut faire de son image ou l'utilisation qu'il va faire lui-même du numérique ». Elle alerte sur les risques, tels que la cyberpédophilie et l'utilisation non consentie d'images trafiquées par l’intelligence artificielle à des fins pornographiques.

Écoutez Marie-Pier Jolicoeur , doctorante en droit à l'Université Laval spécialisée en droit des enfants en environnement numérique, en entrevue sur la plateforme audio QUB radio :

Jolicoeur préconise une approche équilibrée. Elle encourage les parents à être conscients des risques et à « mieux partager des images de l'enfant », tout en privilégiant les plateformes privées pour le partage de contenu.

Elle souligne également l'importance de la recherche continue pour comprendre les impacts à long terme de l'environnement numérique sur les enfants. Jolicoeur insiste sur l'importance d'une éducation numérique adéquate aux enfants pour les aider à naviguer dans cet espace complexe tout en préservant leurs droits et leur sécurité. « L’éducation numérique, c’est une clé importante pour s’assurer d’un usage sain des technologies numériques. »