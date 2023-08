La femme qui a dit non à Amazon

Refuseriez-vous un contrat de 300 000$ d’une entreprise juste parce que ses valeurs vous dégoûtent?

C’est ce qu’a fait récemment l’humoriste française Blanche Gardin.

Elle a dit non à 200 000 euros pour la version française de LOL qui rira le dernier produite et diffusée sur Amazon Prime, à cause de la façon dont Amazon traite ses employés et encourage la surconsommation.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle je l’apprécie. Ce qu’elle dit sur les wokes est tellement pertinent!

REFUSER UNE PUB GÉANTE

Dans une entrevue au magazine français Le Point, Gardin a expliqué récemment pourquoi elle avait refusé cette émission, qui a été un énorme succès ici avec Patrick Huard, Laurent Paquin et Christine Morency.

«LOL, c’est une page géante de pub pour qu’Amazon continue de grandir et de s’imposer à tous comme un mode de vie acceptable et même désirable, et moi, j’ai toujours refusé de faire de la pub, même et surtout quand elle est extrêmement bien payée.»

Elle qualifie Amazon de «machine à broyer».

«J’avoue être assez dégoûtée de voir comment la vie qui pouvait avoir une justification durant le COVID, la crise sanitaire, est devenue une habitude pour beaucoup. Se faire livrer sa bouffe, se gaver d’images sur son canapé, ne sortir que pour aller bosser quand on n’est pas en télétravail ou pour aller chercher un colis chez un Pakistanais avec qui on n’échangera pas un mot... Que ce mode de vie s’installe, ça m’a horrifiée.

Et le pire, c’est qu’Amazon ne fait même pas ça parce qu’il croit à la valeur de ce mode de vie, mais pour vendre des trucs! Pour nous faire consommer toujours plus.»

Gardin a refusé de participer «à une téléréalité d’une multinationale mégapolluante, reine de l’optimisation fiscale, esclavagiste, tueuse de vie sociale et de petits commerces, etc. Accepter de le faire, c’était accepter d’être la caution “cool” d’Amazon. On n’a plus les moyens d’être sans scrupules.»

On peut être d’accord ou pas avec Blanche Gardin, mais une chose est sûre: avec elle, les bottines suivent les babines.

LES WOKES ÉVEILLÉS

Dans cette entrevue passionnante, Blanche Gardin a aussi parlé de wokisme.

«Peut-être, aussi, qu’il faudrait arrêter de dire woke. Parlons français. Parlons des Éveillés, tiens, ne serait-ce que parce que cela souligne le côté religieux et sectaire du truc. Parlons de ce mélange d’une pensée très radicale, fanatique, excluante, avec un aspect extrêmement infantile et infantilisant.

«Avec les Éveillés, on a cette mentalité d’enfant de 5 ans qui ne supporte pas la moindre contrariété, pas le moindre conflit, où tout se fait par écran interposé, avec une impatience maladive. On prétend que c’est de l’hypersensibilité, j’y vois plutôt de l’hypersensiblerie.»

DES ÉVEILLÉS SANS HUMOUR

Gardin ajoute une chose au sujet des wokes.

«Si t’es militant, évidemment que tu ne fais pas dans l’humour, vu que tu es collé à ton sujet. L’humour, c’est la distance.

Ce ne sont pas des gens qui attendent de la réflexion, du temps, de l’indirect et même de la rigolade, ils veulent du sermon, du mode d’emploi. Surtout pas de métaphore, surtout pas d’altérité... Ils ont chaussé des lunettes et voient toute la réalité à travers ce prisme-là.»

Ça ne vous fait pas penser à certains wokes (éveillés) québécois sans humour?