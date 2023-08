Le drôle de calcul de notre drôle de ministre de l’Immigration

Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un génie au sein du gouvernement Trudeau, un homme qui ferait passer Albert Einstein pour l’auteur des blagues qu’on trouvait dans les paquets de gommes Bazooka.

Je parle bien sûr de Marc Miller, le nouveau ministre de l’Immigration.

La solution magique!

Quand on lui a demandé s’il n’avait pas peur que l’arrivée massive d’immigrants planifiée par son gouvernement aggrave la crise du logement, monsieur Miller a répondu: «Au contraire, ça va stopper la crise, car les nouveaux arrivants vont construire des maisons!»

Pas mal, non?

Avouez: vous n’y avez jamais pensé!

Je sais ce que vous allez me dire: mais les enfants de ces immigrants, qui va leur enseigner? On manque déjà de profs!

Eh bien, c’est simple: tout comme les immigrants vont régler la crise du logement, ils vont régler la crise causée par la pénurie de profs, car en plus de bâtir des maisons, ils vont enseigner!!!

Ils vont devenir maçons ET profs!

Je vous entends dire: et le système de santé? Qui va soigner ces millions de nouveaux arrivants quand ils vont tomber malades?

Mais... les immigrants, voyons!

Car ils vont bâtir des maisons, devenir profs ET faire des études en médecine!

Et qui va les nourrir? demandent les plus sceptiques d’entre vous.

Mais... les immigrants! Car ils vont AUSSI devenir agriculteurs! Et éleveurs!

Ils vont construire des maisons, enseigner aux enfants, soigner les malades, élever des poules et des bœufs, et faire pousser des fruits et légumes!

Et le système de justice? Il y a présentement un manque criant de policiers, de procureurs, d’interprètes, de constables spéciaux, d’agents correctionnels et de greffiers...

La crise est telle qu’il faut abandonner des enquêtes, faire avorter des procès et remettre de dangereux criminels en liberté...

L’arrivée de tous ces immigrants ne risque-t-elle pas de faire péter le système, qui tient déjà avec de la broche?

Non, car ces immigrants vont devenir policiers, procureurs, interprètes, constables spéciaux, agents correctionnels ET greffiers!

En plus de construire des maisons, d’enseigner, de soigner les malades et tutti quanti!

C’est ça, la doctrine Miller!

C’est magique!

Les immigrants vont régler tous les problèmes qui accablent présentement le pays!

Ouvrons les vannes!

En fait, quand on y pense, ce ne sont pas un demi-million d’immigrants qu’on devrait accepter chaque année. C’est 10 millions!

Vous imaginez le nombre de maisons qui lèveraient de terre avec un tel seuil?

Ça serait hallucinant! Ça pousserait comme des champignons sur les murs de nos écoles!

On se retrouverait avec un nombre record de médecins, de policiers et de profs!

C’est à se demander pourquoi personne n’y a pensé avant...

Heureusement, Marc Miller est là!

Vendredi dernier, dans sa chronique, Joseph Facal disait que le lobby immigrationniste est ignorant ou menteur.

Mais non, Joseph, voyons! Ces gens sont des génies! Ils réinventent la démographie!

Pour eux, un immigrant qui arrive n’est pas un locataire de plus. C’est un constructeur de maisons de plus!

De même, ce n’est pas un patient de plus. C’est un médecin de plus!

Tu n’as rien compris!