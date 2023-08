Les politiciens, rois de la désinformation

Politiciens et politiciennes blâment les réseaux sociaux, mais ils en font tous un usage abusif.

Avant l’ère des réseaux sociaux, les vedettes du showbiz et les vedettes de la politique se plaignaient amèrement des paparazzis qui leur couraient après. Aucun obstacle n’arrêtait ces derniers. Intrépides et effrontés, ils couraient les plus grands risques pour décrocher une photo inédite qu’ils revendaient à prix fort. Qu’on se rappelle les casse-cous qui ont pourchassé à une vitesse folle la voiture de la princesse Diana jusque dans le tunnel de l’Alma, à Paris, où elle a perdu la vie.

Les paparazzis sont passés de mode ou presque. Aujourd’hui, les vedettes et les politiciens se chargent eux-mêmes de jouer les paparazzis et d’accabler le monde de leurs photos et de leurs opinions par le biais des réseaux sociaux. Ce faisant, ils se tirent stupidement dans le pied. À part leurs posts les plus anodins, la plupart de leurs publications créent la controverse et provoquent même des propos haineux inacceptables.

On s'en fiche!

Pourquoi donc les politiciens s’évertuent-ils, certains presque chaque jour, à nous mettre au courant de leurs allées et venues, de leurs visites sans intérêt à leurs électeurs, des lieux où ils passent leurs vacances, des livres qu’ils lisent, de leurs opinions sur tout et sur rien et même de leurs pensées les plus intimes? On s’en fiche! Qu’ils laissent les réseaux sociaux à ceux qui n’ont aucun autre moyen de communiquer avec leurs proches et leurs amis, qui ne peuvent se faire entendre ou qui n’arrivent pas à faire connaître leurs récriminations.

Qu’avons-nous à cirer d’un Premier ministre qui court voir le film Barbie avec son fils et le film Oppenheimer avec sa fille? On sait pourquoi il le fait. Il veut montrer qu’il veille bien sur ses enfants malgré sa récente séparation et, surtout, qu’il est un féroce partisan du «non-genré». C’est pourquoi il emmène son gars où on aurait cru qu’il accompagnerait sa fille et vice-versa. C’est clair comme de l’eau de roche et c’est enfantin.

L'inénarrable Poilievre

Pendant ce temps l’inénarrable Pierre Poilievre publie une vidéo dans laquelle il joue au papa super cool (sans lunettes) avec sa fille et son bébé, pendant que sa femme lui lance des regards de biche enamourée. Pourquoi cette mise en scène le 8 août? Pour montrer quel homme de famille extraordinaire il est au moment où le couple Trudeau se désagrège et met fin à 18 ans de mariage. C’est clair comme de l’eau de roche et c’est enfantin aussi. Comme c’est chien de profiter ainsi du malheur des autres! Des millions de Canadiens, conservateurs compris, ont conclu comme moi à la vue de cette vidéo.

Chaque jour, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram ou Twitter, nos politiciens montrent la meilleure image d’eux-mêmes (une image souvent fausse), ils se vantent de leurs bons coups, ils exhibent leurs photos de famille, ils décrivent ce qu’ils font au moment présent, ils parlent de ce qu’ils lisent ou de ce qu’ils écoutent. Ils dénoncent leurs adversaires et les pourfendent pour toutes leurs initiatives. Enfin, quoique nos ministres et députés écrivent et quoiqu’ils publient, c’est toujours à leur avantage.

Du premier ministre jusqu’au plus humble député et quel que soit le parti, les uns et les autres font exactement ce qu’ils reprochent aux réseaux sociaux de faire: de la désinformation!