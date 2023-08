Les succès de Félix Auger-Aliassime furent brefs

Le Québécois Félix Auger-Aliassime n’est visiblement pas encore sorti de sa torpeur.

Mardi soir, il a baissé pavillon contre le Français Adrian Mannarino en deux manches de 6-4 et 6-4 dans un match du deuxième tour au tournoi de Cincinnati.

La veille, «FAA» avait mis fin à une vilaine séquence de cinq revers consécutifs en l’emportant en trois manches contre l’Italien Matteo Berrettini. Il s’agissait de son premier gain depuis le 24 mai. En vertu de son revers du jour, l’athlète de 23 ans a maintenant un dossier de 14-14 en 2023.

Face à Mannarino, Auger-Aliassime a connu des difficultés lorsqu’il était en possession des balles. Le 14e joueur au monde a commis neuf doubles fautes et n’a mis que 53% de ses premières tentatives de services en jeu. Il a été brisé à trois reprises, en plus d’avoir concrétisé seulement une des six occasions de bris qu’il s’était offertes.

Le natif de Montréal était le 12e favori du tournoi disputé en Ohio.

Auger-Aliassime et Mannarino se retrouveront sur le terrain dès mercredi, puisque les deux hommes font équipe en double à Cincinnati. Ils se mesureront aux Allemands Kevin Krawietz et Tim Pütz, qui sont les septièmes têtes de série de ce volet de la compétition.