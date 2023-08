Ligue élite canadienne de baskeball: les entraîneurs du Duel de la LECB sont dévoilés

C'est à Chris Exilus, des Shooting Stars de Scarborough, et à Nelson Terroba, du Surge de Calgary, que reviendra l'honneur de diriger respectivement l'équipe de l'Est et l'équipe de l'Ouest lors du Duel de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), qui mettra en vedette 20 joueurs du circuit le 26 août prochain, au Centre Vidéotron.

Exilus a mené les Shooting Stars jusqu'aux grands honneurs cette saison, tandis que Terroba dirigeait l'équipe qui a été couronnée championne dans l'Association de l'Ouest.

Photo fournie par Gestev

Le Duel de la LECB est une première dans l'histoire du circuit Morreale, la principale ligue de basketball professionnelle au Canada. Au total, 10 joueurs des équipes de l'Est et 10 joueurs des clubs de l'Ouest seront en action pour ce «match des étoiles», qui marquera la première présence de la LECB à Québec.

Photo fournie par Gestev

Les équipes seront donc formées de certains des plus beaux talents de la ligue, y compris des anciens de la NBA, des membres de l’équipe nationale masculine senior du Canada, des joueurs de la NBA G League, des joueurs des meilleures ligues professionnelles européennes.

Il y a quelques semaines, la LECB et Québecor affirmaient être en discussions afin d'amener une concession du circuit à Québec. Le circuit en compte 10 à travers le Canada, y compris L'Alliance, qui joue à Montréal.

Le Duel de la LECB s'amorcera à 14 h, le 26 août. Les billets sont actuellement en vente sur gestev.com.