LNH : Cale Makar dit aux journalistes de se calmer avec les comparaisons

Déjà considéré un hockeyeur-vedette après seulement quatre saisons dans la Ligue nationale (LNH), le défenseur Cale Makar entend son nom dans les discussions sur l’un des plus grands de l’histoire, ce qui le rend quelque peu dubitatif malgré la qualité du compliment.

Le porte-couleurs de l’Avalanche du Colorado possède une bague de la coupe Stanley, un trophée Calder, ainsi que le Conn-Smythe et le James-Norris. Avec 246 points en 238 rencontres, il a montré tout son talent et il n’a d’ailleurs possiblement pas atteint son plein potentiel. Ce n’est donc pas pour rien qu’EA Sports l’a choisi pour figurer sur la couverture du jeu vidéo «NHL24».

De plus, certains ont fait des associations entre Makar et l’illustre Bobby Orr. Aux yeux du joueur ayant récolté 66 points en 2022-2023, ce type d’analogie est prématurée.

«Ce sont des commentaires complètement débiles. Être comparé à un gars semblable est malade, a-t-il déclaré au réseau ESPN. Pour moi, c’est difficile à comprendre. J’ai 24 ans et les exploits de sa carrière sont impossibles à égaler. Je ne suis pas près de cela du tout. Il est vrai qu’il s’agit d’une comparaison, mais il faut revenir sur terre un peu.»

«Quand vous êtes mis en relation avec un tel athlète, c’est évidemment flatteur. Néanmoins, je n’ai rien accompli, je suis tellement jeune.»

La tâche de l’arrière des «Avs» s’annonce titanesque s’il souhaite imiter l’ancien numéro 4 des Bruins de Boston qui a remporté cinq trophées Norris entre les âges 22 et 26. Il faut rappeler également ses six saisons d’affilée de 100 points ou plus.