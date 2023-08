Merci mon homme! «Mon mari me met enceinte chaque année pour que je n'aie pas mes règles»

L'influenceuse Chantel Schnider affirme avoir mis au point une méthode peu orthodoxe pour éviter ses «misérables» menstruations: elle tombe enceinte afin de ne pas avoir à les subir du tout.

Cette Canadienne, mère de deux enfants et enceinte de son troisième, a révélé qu’elle utilisait cette mesure de prévention pour éviter d’avoir ses règles dans une vidéo qui a été visionnée 4,4 millions de fois, rapporte le New York Post.

«Quand il vous met enceinte tous les ans pour que vous n'ayez pas à subir vos règles», peut-on lire en surimpression sur la vidéo.

Mme Schnider et son mari, Aaron Alexander, publient régulièrement des vidéos sur les épreuves et les tribulations liées à l'attente d'un petit bout de chou, notamment sur les fringales dues à la grossesse, sur les flatulences et même sur le simple fait d'essayer de sortir de chez soi.

Heureusement, le fait d’être enceinte n'a pas que des inconvénients.

Pour Mme Schnider, c’est même une panacée, qui lui évite de subir ses règles.

Dans l'extrait de six secondes, on peut voir Mme Schnider danser avec sa famille en leur donnant des bonbons, le tout accompagné d'une bande sonore qui chante «Thank you to my man» (merci à mon homme).

Certains diront que cette technique d’évitement est contre-intuitive, que c’est un peu comme si elle contractait délibérément la COVID-19 afin d’éviter de se faire vacciner.

Mais Mme Schnider n’est pas de cet avis, qui déclare que la grossesse est de beaucoup préférable aux menstruations.

«Mes grossesses sont absolument misérables, mais d'une certaine manière, je préfère encore être enceinte [que d'avoir] des règles», indique-t-elle dans les commentaires.

Mme Schnider prévoit ainsi éviter ses règles pendant un certain temps, puisqu'elle souhaite avoir jusqu’à 10 enfants, selon un autre commentaire.

Il va sans dire que la méthode non conventionnelle de Schnider a suscité des réactions mitigées.

Une personne a qualifié la mère en série d'«intelligente», et une autre a qualifié son mari de «superman».

Une troisième personne s'est exclamée: «Omg, j'adore ça».

«Même chose, je suis enceinte depuis 2020», s'est félicitée une autre femme.