Propos anti-francophones: les collègues de la commissaire scolaire Sophie de Vito réclament sa démission

Des collègues de la commissaire scolaire anglophone qui a affirmé le REM a eu des ennuis parce qu’il a été construit par des francophones ont convoqué une réunion spéciale pour demander sa démission immédiate.

«Il est totalement inacceptable qu’une élue (ou n’importe qui d’autre d’ailleurs) soit autorisée à faire de telles remarques désobligeantes et qu’elle puisse continuer à siéger au conseil scolaire», écrit le vice-président et commissaire de la Commission scolaire English-Montreal, Agostino Cannavino, dans un courriel à notre Bureau Parlementaire.

Le 3 août dernier, une élue de cette commission scolaire, Sophie de Vito, a publié un message controversé sur la plateforme X (anciennement Twitter), dans lequel elle soutenait que les problèmes du REM s’expliquent par le fait qu’il a été construit par des francophones.

«Les Anglos et les immigrants l’auraient fait fonctionner correctement», a-t-elle écrit.

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, et le ministre de la Justice, Simon Solin-Barrette, avaient alors dénoncé ces propos et exigé des excuses de la part de la commissaire.

Devant cette controverse, Mme de Vito a retiré sa publication, et la commission scolaire a envoyé un message d’excuse au Journal de sa part. La commissaire n’a toutefois partagé aucun message public sur ses réseaux sociaux pour se rétracter.

Pour démontrer que «tous les membres du conseil ne pensent pas de la même manière», M. Agostino a convoqué une réunion spéciale, avec l’appui d’un autre commissaire, M. Joseph Lalla, pour exiger la «démission immédiate» de Mme de Vito. Cette réunion aura lieu mercredi.

La résolution proposée qualifie les propos de Mme Vito d’«indignes» de la fonction de commissaire scolaire, et souligne que de telles remarques conduisent «à une escalade de la haine, des préjugés, et de l’injustice dans notre société». Il est également précisé que la déclaration de Mme Vito « ternis l’image de la commission scolaire, de son conseil et de tous ses employés».

«Il existe une diversité d'opinions au sein de la communauté anglophone, et il serait injuste d'associer la communauté anglophone comme un bloc approuvant des commentaires racistes», note-t-il dans son courriel.