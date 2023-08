Rita Baga, Gino Vannelli et Roch Voisine se joignent à Alexandre Da Costa et à l’Orchestre Philharmonique du Québec

«On brasse la cage, c’est très osé et audacieux», dit Alexandre Da Costa à propos de sa programmation 2023-2024 sous le thème Rébellion symphonique. La preuve: le maestro a invité la drag-queen Rita Baga, Gino Vannelli et Roch Voisine à se joindre à des concerts de l’Orchestre Philharmonique du Québec.

L’Orchestre symphonique de Longueuil a récemment été rebaptisé Orchestre Philarmonique du Québec. Un changement de nom aux accents internationaux pour l’ensemble qui reste fièrement basé dans l’agglomération de Longueuil, où il se trouve depuis 40 ans.

«Ma recette est de faire quelque chose de différent et de créatif qui ressemble aux gens qui font partie de cette saison», explique Alexandre Da Costa qui est le directeur artistique et le chef d’orchestre-soliste de l’OPQ depuis 5 ans.

THIERRY LAFORCE / AGENCE QMI

Rita Baga, Gino Vannelli et Roch Voisine

Parmi les coups de cœur du maestro cette saison, on compte le concert La passion selon Saint-Mathieu Version 2.0, une oeuvre de Bach qui sera présentée... par Rita Baga, La Bronze et Victor Valdez. «On fera un point d’amener une œuvre ecclésiastique ailleurs et en sorte que la musique de Bach serve à élever nos âmes vers un monde où la diversité, l’inclusion et la liberté sont les messages à retenir», souligne Alexandre Da Costa.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Résultat d’un an d’échanges entre les deux artistes, la venue de Gino Vannelli qui fera découvrir aux Québécois son côté symphonique risque d’en séduire et surprendre plus d’un. Francesca da Rimini de Tchaikovsky, «l’une des plus grandes œuvres symphoniques écrites à la gloire de l’Italie» sera également proposée à la Maison Symphonique.

Toujours populaires, les concerts de Noël avec Roch Voisine représentent ce moment de l’année où le duo Da Costa-Voisine peut se livrer en toute liberté sur scène, sur fond de petite neige blanche.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Mexique, western et Beethoven en Innu

La musique western et cinématographique emblématique d’Ennio Morricone sera également célébrée par l’orchestre et son maestro qui sera flanqué de son Stradivarius. Il faut s’attendre à un hommage comme un grand «Gala à l’Européenne» avec robes longues et habits à queue.

La grande fête mexicaine Cinco de Mayo est un autre concert incontournable pour maestro qui a une relation privilégiée avec le Mexique (il est le principal chef-invité de l’Orchestre de Sinaloa au Mexique). Cette soirée sera menée par le chef mexicain Miguel Salmon del Real, le Ténor Antonio Figueroa et sa famille et Victor Valdez.

Cette nouvelle saison s’ouvrira avec une 9e symphonie de Beethoven de Haïti à Jérusalem. Le texte du 4e mouvement de Schiller y a été remplacé par une œuvre de l’écrivain Louis-Philippe Hébert abordant les thèmes d’inclusion et de diversité omniprésents cette saison. Le poème en français sera chanté en plusieurs langues, dont l’Innu, le Créole, l’Anglais et l’hébreu.

En plus d’une première collaboration avec Disney et Juste pour Rire avec le ciné-concert symphonique Un rêve est un souhait qui sera présenté en novembre, Alexandre Da Costa invite les mélomanes à une série de trois concerts spéciaux à Boucherville.

Stradivarius baROCK Symphonique (un concert pour la première fois présenté en version symphonique après plus de 150 concerts au Québec et ailleurs), Brahms réinventé (un concert classique et pur, mais d’œuvres réorchestrées de Brahms telles qu’elles n’ont jamais été jouées) et Wolfgang vs Elvis: un concert/combat de boxe musical mettant en vedette King Melrose.

-Pour en savoir plus sur la saison 2023-2024 de l’Orchestre Philharmonique du Québec : https://philharmonique.quebec/