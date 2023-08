Centre d’entraînement du CH à Brossard : place au Complexe sportif CN

Le Canadien de Montréal a indiqué mardi que son centre d'entraînement de Brossard se nommera le Complexe sportif CN.

La nouvelle appellation succédera ainsi à celle de la compagnie Bell, associée au nom de l’édifice depuis son inauguration en 2008. Par voie de communiqué, l’organisation du Tricolore a précisé que les changements à l’affichage extérieur et intérieur des lieux s’effectueront dans les jours à venir.

«C'est avec fierté que nous comptons maintenant le CN parmi les partenaires des Canadiens de Montréal. En plus d'être un chef de file mondial dans le secteur des transports, le CN est une illustre entreprise canadienne basée à Montréal depuis plus de 100 ans, tout comme nos Canadiens. Nous sommes ravis d'amorcer ce partenariat pluriannuel avec le CN et nous avons hâte de collaborer avec cette entreprise», a annoncé France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH.

«Le Tricolore est une institution montréalaise par excellence. Étant nous-mêmes établis à Montréal, nous voulions contribuer de manière significative à cette ville. Le Complexe sportif est une excellente occasion de donner en retour en mettant à disposition un centre d'entraînement de pointe pour l'activité physique afin de créer des moments uniques pour tous», a ajouté Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, dont le siège social est situé sur la rue De la Gauchetière, à quelques pas de marche du Centre Bell.