Une modification importante à Bromont montagne d'expériences

Bromont montagne d'expériences réaménage un secteur de son parc aquatique avec une somme de cinq millions de dollars de la part du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

L’entreprise sort également six millions de sa poche pour ajouter à l’investissement.

«C’est une vision de rêve qui se réalise (...) Maintenant, on va pouvoir faire vivre à des gens entre 10 et 30 ans, une expérience hors du commun chez nous », a dit le président de Bromont, montagne d'expériences, Charles Désourdy.

L'organisation compte réaménager et agrandir le secteur du lac à Tarzan. Les travaux commenceront à la fermeture du parc aquatique, en septembre prochain, et devraient se poursuivre jusqu'à l'été 2025.

M.Désourdy a précisé que les travaux ne nuiront pas aux activités de l'été 2024.

Profiter des vacances, beau temps, mauvais temps!

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx était de passage dans la région. Elle en a profité pour annoncer cette nouvelle.

Interrogée sur l'état des entreprises touristiques potentiellement affectées par la pluie, elle offre un conseil aux vacanciers.

«J'ai été faire de la randonnée sous la pluie pendant mes vacances, a-t-elle mentionné. Je n'ai pas laissé la météo dicter mes plans, j'ai pris mes bâtons et j'ai été prudente. Les vacances d'été sont courtes au Québec, il faut en profiter au maximum et profiter de chaque moment [...]. On n’est pas fait en chocolat !»

Une somme qui arrive à point

L'été a été pluvieux en Estrie. Avec les 310 millimètres de pluie reçus, de nombreux efforts déployés pour redorer l'image touristique de la région, selon la directrice de la représentation et des communications de Tourisme Cantons-de-l'Est, Lysandre Michaud-Verreault.

«On a fait beaucoup de promotion de notre coin de pays auprès des Ontariens et des Américains, a-t-elle souligné. C'est important pour nous de les inviter à visiter malgré le mauvais temps [...]. C'est certain que la météo a eu plusieurs impacts sur le tourisme dans la région, surtout pour les activités à l'extérieur.»

Pour l'instant, il est trop tôt pour émettre un bilan de l'été 2023.