Une violente bagarre entre détenus filmée à Bordeaux

Une bagarre a été filmée dans une cellule de la prison de Bordeaux, il y a quelques semaines, et montre des détenus en possession d’arme blanche.

Dans la vidéo obtenue par TVA Nouvelles, les agresseurs semblent être en possession d’un couteau et lacèrent le codétenu.

De plus, les images ont été filmées par un détenu à l’aide d’un cellulaire alors que c’est interdit d’avoir ce type d’appareil au Centre de détention de Montréal.

Les images auraient même été diffusées sur les réseaux sociaux par la suite.

«C’est la réalité, les personnes incarcérées obtiennent des cellulaires. Ils font des transactions, alimentent leur crime et se filment pour rire du système de justice», mentionne Mathieu Lavoie qui représente les agents correctionnels du Québec.

L’attaque s’est produite dans le secteur B à la prison du boulevard Gouin Ouest à Montréal, une aile où l'on retrouve notamment des détenus en attente de lourdes sentences.

«Je n’ai jamais vu personne qui s’est fait agresser juste pour le fun, surtout à coup de lame. Généralement, le gars est averti plusieurs fois avant ou c'est un règlement de compte», explique Éric Lacasse, ex-détenu et ex-représentant des détenus à la prison de Bordeaux.

Il y a quelques jours, au moins trois couteaux de chasse ou à cran d’arrêt, ainsi qu’une lame de couteau modifiée, ont été retrouvés dans des cellules au Québec. En ce qui a trait à l’utilisation des drones observés près des prisons, quelques données du ministère de la Sécurité publique.

Données inquiétantes dans l'ensemble des établissements de détention du Québec

Drones observés

Avril 2018 – mars 2019: 189

Avril 2022 – mars 2023: 647

Livraisons de colis

Avril 2018 – mars 2019: 106

Avril 2022 – mars 2023: 390

«Ce qu’on demande c’est que l’on investisse dans nos établissements. On doit investir pour s’assurer que les fenêtres sont sécuritaires et l'on doit également ramener des sanctions proportionnelles auprès des personnes incarcérées quand des secteurs se foutent carrément des règles et font entrer des objets interdits et dangereux», dit Mathieu Lavoie.

Le ministre de la Sécurité publique, Francois Bonnardel, n’a pas voulu réagir à notre reportage.