Université belge: un cours de littérature dédié aux textes de Taylor Swift

Les étudiants au Master en Langue et littérature de l’Université de Gand, en Belgique, auront l’opportunité, dès cet automne, de suivre un cours facultatif dédié aux textes de la chanteuse américaine Taylor Swift.

Le but de ce cours sera notamment de comparer les écrits de Taylor Swift à ceux des auteurs classiques de la langue anglaise. Il s’agit d’un moyen pour Elly McCausland, professeure de littérature et admiratrice de l’étoile de la pop, de revamper le contenu des cours de littérature anglaise.

Les thèmes du féminisme et de l’image d’antihéros feront entre autres partie du plan de cours. Les nombreuses métaphores et références à la littérature classique contenues dans l’œuvre de Taylor Swift seront également analysées.

Mme McCausland explique, en entrevue avec The Guardian, que l’étude de textes contemporains comme ceux de la chanteuse derrière Shake it off servira de tremplin, ou de pont, pour aller explorer et analyser des récits pouvant dater du 14e siècle.

« Je veux montrer aux étudiants que certains textes qui peuvent sembler inaccessibles sont en fait très accessibles si on les analyse sous un angle un peu différent », mentionne-t-elle au média britannique.

La professeure admet que certains sont sceptiques face à cette méthode d’enseignement, mais elle voit cette incertitude d’un bon œil. Elle soutient son point en faisant le parallèle avec l’édition 2016 de la remise des Prix Nobel, d’où Bob Dylan est reparti avec les grands honneurs dans la catégorie littérature.

« Ça amène les gens à s’intéresser à la littérature et à se poser des questions, par exemple, est-ce que tous les textes sont de la littérature ? », explique-t-elle.

Déjà un fort engouement

Toujours en entrevue avec The Guardian, la femme derrière ce projet a affirmé que sa boîte de courriel n’a jamais été aussi sollicitée que depuis cette annonce.

« Je n’ai jamais reçu autant de courriels d’étudiants excités à l’idée d’un cours », note la professeure. « Il y a même des personnes qui ne sont pas inscrites à l’Université qui me contactent pour savoir s’il y aurait moyen pour eux de suivre le cours quand même », ajoute-t-elle.