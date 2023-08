Victoriaville accueille de grands golfeurs

Le terrain du club de golf Victoriaville a mis son plus beau manteau vert pour l’occasion. Après les rondes de type pro-am, la grande compétition y prendra son envol, jeudi, dans le cadre de la 10e édition de la Coupe Canada.

En plus de Golf Québec, la PGA du Québec s’est joint au comité organisateur de l’événement afin d’y amener son expertise en 2023.

« La PGA du Québec est vraiment fière de pouvoir contribuer à l’organisation d’un événement de cette stature qui rayonne non seulement au Québec, mais partout au Canada, est venu commenter Éric Couture, directeur général de la PGA du Québec. Le fait que plusieurs de nos professionnels y participent faisait en sorte qu’il était logique qu’on y soit.»

L’événement, qui porte désormais le nom de «Coupe Canada Victoriaville – Fenergic», rassemble plus de 140 golfeurs professionnels de partout au Canada et également des États-Unis. Parmi eux, le nom du Québécois Étienne Papineau résonne et figure parmi les têtes d’affiche.

Papineau, 26 ans, a notamment eu l’occasion de participer à l’Omnium canadien RBC, en juin dernier. Malgré des rondes de 73 et 72, l’athlète originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu n’avait pu éviter le couperet au terme des deux premières rondes. Le Canadien Nick Taylor avait alors remporté le tournoi en prolongation devant l’Anglais Tommy Fleetwood. Plus tard en juin, Papineau a par ailleurs remporté l’Omnium Royal Beach Victoria, grâce notamment à deux superbes rondes de 64 au passage.

25 000$ au vainqueur

À défaut de miser sur Taylor, qui poursuit logiquement sa carrière dans la PGA, Victoriaville accueille d’autres golfeurs ayant pris part à l’Omnium canadien RBC, dont les Ontariens Sebastian Szirmak et Drew Nesbitt. En plus de nombreux golfeurs du Québec, il faut souligner la présence des anciens champions du tournoi de Victoriaville : le Néo-Écossais Eric Banks, vainqueur en 2019, et Brendan Leonard, gagnant de l’édition 2018.

Pour 2023, des bourses de 125 000$ seront octroyées, dont 25 000$ au vainqueur et 13 000$ pour la deuxième place. En plus de la compétition principale, une vingtaine d’amateurs lutteront en parallèle pour l’obtention de la Coupe Subway.