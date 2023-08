Voici comment retrouver vos sites de nouvelles en ligne ailleurs que sur Facebook, Instagram ou Google

Il y a quelques jours, le géant Meta, propriétaires de Facebook et d’Instagram, a décidé de répliquer à la loi C-18 en bloquant l’accès aux nouvelles de sources canadiennes. Les alternatives foisonnent !

Pour soutenir l’industrie des médias conventionnels, le gouvernement canadien a voté en juin la loi C-18 qui exige des grands médias sociaux à payer des redevances aux producteurs canadiens dont les nouvelles sont partagées sur les plateformes Facebook et Instagram de Meta et sur celle de Google et YouTube du géant internet Alphabet.

D’ici à ce que les parties en viennent à une entente comme celle qui a été conclue avec le gouvernement australien, quelles options s’offrent à vous pour vous alimenter en nouvelles en ligne?

Le Journal de Montréal et de Québec

Le bon côté à cet imbroglio fait en sorte qu’il poussera les gens à changer leurs habitudes de consultation « média ». Plutôt que de passer par le moteur de recherche Google ou de balayer de haut en bas le contenu interminable des plateformes de Meta, il est plus simple et beaucoup plus rapide d’accéder directement aux sites de nouvelles en téléchargeant l’application mobile de vos médias préférés, de s’abonner aux bulletins d’information ou encore d’enregistrer sur votre appareil préféré les signets des médias préférés.

Il va sans dire que l’application mobile iOS (iPhone) ou Android du Journal de Montréal ou de Québec offre un large éventail de nouvelles mises à jour régulièrement. Des actualités internationales, nationales ou locales, des sports, ou encore des rubriques styles de vie, maison ou voyages, nos plateformes regorgent d’informations rédigées par des journalistes experts dans leur domaine. Tous les contenus, sans frais, sans abonnement. Seules les versions intégrales papier et électroniques du Journal exigent de payer un abonnement.

TVA et qub

En plus de ces deux quotidiens, la chaîne télé TVA du Groupe Média de Québecor donne accès des nouvelles en direct lors de breaking news, des sections vidéo de nouvelles et d’émission en continu, des alertes sur toute l’actualité québécoise et internationale. Le tout sur l’appli TVA Nouvelles sur iOS et Android.

Enfin, JdM nos recos propose des conseils gratuits pour vos achats en ligne, des ordinateurs jusqu'aux tondeuses électriques.

Radio-Canada

Depuis deux semaines, les contenus d’information canadiens sur Facebook et Instagram sont aussi censurés par les géants du Web.

Le diffuseur national CBC Radio-Canada propose lui aussi ses applications comme Radio-Canada Info, sans oublier le site Web éponyme qui condense toutes ses nouvelles.

Feedly

L’agrégateur de nouvelles Feedly est une autre source de nouvelles qui vous offre de suivre les sujets et les tendances qui vous intéressent. Feedly est connecté à 40 millions de sources à travers 2000 sujets et cinquante industries - traitant 100 millions d'articles chaque jour.

On y trouve les sources en un seul endroit : journaux de premier plan, publications spécialisées, blogueurs influents, flux RSS, flux Twitter, revues de recherche même les alertes de mots clés de Google News.

L’assistant intelligent Leo vous aide dans vos recherches et dans le classement de vos priorités.

PressReader

Les journaux du monde entier, ça vous dit ? PressReader rassemble les journaux et les magazines allant des jeux, des actualités, de l’économie, des sciences et technologies jusqu’à la mode ou le plein air.

Ces abonnements sont certes payants, mais quel enrichissement ! Le catalogue de la société de Vancouver comprend plus de 7000 journaux et magazines accessibles sur votre téléphone intelligent, votre tablette (iOS ou Android) ou votre ordinateur. Les plus curieux voudront sans doute essayer l’abonnement Premium pour obtenir un accès illimité à tous les journaux et magazines du catalogue, ou pour lire des titres uniques via l'achat d'un numéro unique ou l'abonnement à un titre unique.

PressReader

Il est possible de télécharger des numéros complets, de faire traduire, de faire lire un article et d’alterner entre la version imprimée originale et une version texte optimisée pour les téléphones portables.

Une belle manière d’obtenir des points de vue différents sur un même sujet ou événement.

Des infolettres

Presque tous les médias et toutes les sociétés publiques ou privées disposent de bulletins d’information ou d’infolettres qui vous apportent chaque jour dans votre boîte courriel des nouvelles taillées selon vos goûts.

Quelques exemples :

Banque Nationale : Monde des affaires, devises, taux d’intérêt, actualité économique

Infolettres de la Communauté métropolitaine de Montréal : si le monde municipal vous intéresse

Le Devoir : une infolettre quotidienne avec des nouvelles, des éditoriaux et des analyses couvrant une gamme de sujets.

Ricochet : un journal multiplateforme

Minimum viable planet : en anglais si les préoccupations environnementales vous concernent