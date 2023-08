Denys Paul-Hus



À l'Hôpital Laval, le 11 août 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Denys Paul-Hus, époux de madame France Lavoie. Il était le fils de feu Raoul Paul-Hus et de feu Laurette Labonté, et le frère de feu Léandre Paul-Hus (feu Monique Duranleau). Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auPour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.La famille se réunira au cimetière de Cap-Santé pour la mise en terre après la cérémonie et ce, dans l'intimité.Outre son épouse France, il laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Marie-Josée Turcotte) et Daniel (Valérie Ruel); ses petits-enfants : Laurie (Francis Turmel), Alexandre et Audrey; son arrière-petit-fils, James; son beau-fils, Fréderic Bois (Dany Bouchard); sa belle-sœur, Manon Lavoie (Guy Robitaille); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Monsieur Paul-Hus a été éditeur et cofondateur du Magazine Prestige, président de Sélections Mondiales des vins Canada, du Festival de la gastronomie de Québec, du Gala de la restauration de Québec et de la Coupe des Nations.La famille tient à remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org.