10e édition du MondoKarnaval: les cultures du monde rassemblées à Québec

La 10e édition du MondoKarnaval prendra son envol le 1er septembre, sous le thème « ensemble depuis 10 ans ». À la suite du dévoilement de la programmation, Le Journal vous présente 3 activités qui se tiendront lors des festivités, à l’Expocité de Québec.

Alexandre Caputo

Un Défilé karnavalesque plus imposant

Ce sont 850 artistes, issus de 45 pays, qui défileront dans les rues à bord de chars allégoriques tous plus colorés les uns que les autres. Échassiers, musiciens et danseurs traditionnels des quatre coins du globe sont également à l’horaire pour l’après-midi du 2 septembre.

Pour souligner les noces d’étain entre l’événement multiculturel et la ville de Québec, la délégation du Carnaval de Paris et sa Reine seront de la partie, ainsi que la délégation des Antilles. Deux formations qui ont l’habitude d’en mettre plein la vue aux carnavaliers.

Wesli, un artiste décoré

Le chanteur haïtien aux saveurs folk des Caraïbes, Wesli, jouera également le rôle de porte-parole pour cette édition anniversaire.

Son album Rapadou Kreyòl, paru en 2019, est lauréat d’un Prix Juno et d’un Félix dans la catégorie Meilleur album : musique du monde. Le chanteur, né à Port-au-Prince et installé à Montréal depuis une vingtaine d’années. Il est un ambassadeur pour son pays et tente, avec sa musique, d’en présenter la culture, qui est si entraînante.

Alexandre Caputo

Son deuxième opus, Liberté dans le Noir, de 2011, a réussi à se faire une place dans le top 25 de l’année du Journal Voir.

Wesli sera en prestation le 2 septembre à 21h00.

Une vedette italienne pour la journée des femmes

La journée du 4 septembre rendra honneur aux femmes du monde. De 11h00 à 17h00, les amateurs de dance et de chants en tout genre sont conviés à venir bouger au son des artistes italiennes, africaines, roumaines, et plus encore.

Le nom de Daniela Fiorentino n’est pas nécessairement scandé au Québec, mais l’artiste multidisciplinaire fait un tabac dans son Italie natale. Native de Napoli, Daniela Fiorentino est aussi à l’aise devant une caméra que sur une scène. Celle qui est établie à Montréal depuis quelques années a été appelée à performer dans les plus grosses villes du monde, comme New York et Hong Kong.

MondoKarnaval se tiendra du 1er au 4 septembre, à l’Expocité de Québec. Rendez-vous sur le site de l’événement pour la programmation complète.