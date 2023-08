LABRECQUE, Agathe Larochelle



À l'Hôpital St-Sacrement, le 6 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Agathe Labrecque, épouse de monsieur Bruno Labrecque, fille de feu Juliette Allen et de feu Jean-Louis Larochelle. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Josée, Pierre (Nicole Provencher), Dany (Johanna Mercier), Nancy et Dominique (Alain Boucher); ses petits-enfants : Magali, Hugo, Alexander, Shawn, Matilde, AudreyAnn, Pascale, Benjamin, Samuel, Jeffrey et Vicky; ses arrière-petits-enfants : William, Coralie, Olivia et Annabelle; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Jean-Marie Turgeon), Clémence (feu Gaby Drolet), feu Céline (feu Roger Brochu), feu Liliane (feu Philippe Labonté), Florence (feu Marcel Pageau), Huguette (Henri Parent), Réal (Lise Grenier), Yves (Gabrielle Fortin); son beau-frère et ses belles-sœurs : Patrick (Charlotte Émond), feu Louise, Nicole (Bernard Goyette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Nous tenons à remercier la docteur Isabelle Larochelle pour ses bons soins, sa grande disponibilité et sa gentillesse, ainsi que toute l'équipe de cardiologie de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec adressé au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, par téléphone : 418 656-4999 ou sur son site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.