DESJARDINS, Jacques



À son domicile, le 3 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jacques Desjardins, fils de feu M. Oscar Desjardins et de feu dame Imelda St-Laurent. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Il laisse dans le deuil son fils : Steeve et sa mère Jeannine Gignac ; son amie : Claudette Tremblay ; sa filleule Linda Côté, sa nièce Chantal Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire