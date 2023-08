7 spectacles à ne pas manquer au festival LASSO Montréal

Sortez vos bottes et votre chapeau de cowboy, le festival LASSO Montréal est de retour pour une deuxième année au parc Jean-Drapeau les vendredi 18 et samedi 19 août prochains. Audray Johnson, de l’équipe de programmation de LASSO, nous souligne 7 spectacles à ne pas manquer.

Vendredi 18 août

Jake Owen

«Jake Owen était une des têtes d’affiche du festival Boots and Hearts en Ontario l’an dernier. Il est extrêmement charismatique et est connu pour son genre laid back et ses chansons entraînantes. Ce sera assurément un party.»

Photo courtoisie, Festival LASSO

Charley Crockett

«Charley, c’est une vieille âme dans un corps jeune: sa musique transcende le temps. Quand on ferme les yeux, on pourrait croire qu’on est au Texas dans les années 50. C’est un mélange de blues, de country et c’est tout simplement délicieux. Dur de croire parfois qu’il n’a que 39 ans.»

Photo courtoisie, Festival LASSO

Les Hay Babies

«Les trois chanteuses acadiennes assurent toujours sur scène, elles sont à la fois énergiques, touchantes et drôles, et réussissent toujours à séduire leur public. C’est certain d’être un bon spectacle.»

Photo courtoisie, Festival LASSO

Madeline Edwards

«La chanteuse originaire du Texas a récemment collaboré avec Alanis Morissette, Ingrid Andress, Lainey Wilson et Morgan Wade [cette dernière sera également à LASSO]. Elle mélange les styles musicaux [soul, gospel, country], son écriture est très crue et personnelle, et sa voix est unique, parfois douce, parfois rauque.»

Photo courtoisie, Festival LASSO

Samedi 19 août

Chris Stapleton

«Ça paraît évident, mais je trouve important de réitérer à quel point c’est un spectacle à ne pas manquer. Avec Chris Stapleton, c’est un retour aux sources du country traditionnel, avec sa voix totalement captivante, sa femme, Morgane, qui l’accompagne comme choriste et un band extrêmement talentueux. Il faut y être.»

Photo courtoisie, Festival LASSO

Elle King

«Connue pour son énergie contagieuse et sa personnalité plus grande que nature, le spectacle de King sera sans aucun doute l’occasion de prendre une bière, danser, et laisser tous ses problèmes derrière soi. Ses performances sont électriques et elle est captivante à voir sur scène.»

Photo courtoisie, Festival LASSO

Lendemain de veille

«Pour commencer la journée en force, il ne faut pas manquer Lendemain de veille, qui sont certains de faire lever le party. Les quatre musiciens foulent les scènes du Québec depuis 12 ans et savent s’amuser.»

courtoisie festival LASSO

- Le festival LASSO Montréal se tiendra vendredi et samedi au parc Jean-Drapeau de l’île Sainte-Hélène, à Montréal. Horaire et billets: https://www.lassomontreal.com/