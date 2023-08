Adele fond en larmes sur scène à Las Vegas

Adele a fondu en larmes en aidant un couple à révéler le sexe de leur bébé sur scène, dimanche.

La star de la musique a versé une larme lors de son spectacle à Las Vegas après avoir exaucé le souhait d'un couple sur le point de devenir parents.

La chanteuse de 35 ans est actuellement en plein milieu de sa résidence Weekends With Adele, qui se déroule dans la capitale du Nevada et lors du concert de dimanche soir, elle a aidé un couple new-yorkais à annoncer le sexe de leur bébé.

Dans un clip posté par le futur père sur Instagram, on peut entendre Adele accepter d'aider le couple après avoir repéré leur pancarte dans la foule qui disait : « Adele révèleras-tu le sexe du bébé pour nous ? » La star a invité le couple sur le devant de la scène et leur a dit avec humour : « Vous savez, personne n'est vraiment autorisé à avoir des pancartes ici, j'adore que vous en ayez une. »

La chanteuse de Rumor Has It a ensuite lu le morceau de papier qui lui avait été remis et a annoncé que le couple attendait un petit garçon. La star a pris les futurs parents dans ses bras et a commencé à sangloter.

« C'était incroyable, s'est-elle exclamée. Je suis si heureuse pour vous ! Je suis si heureuse pour vous ! C'est tellement émouvant, oh mon Dieu. »

Elle a ensuite demandé de façon hilarante au couple : « Si et quand je tombe enceinte, révèlerez-vous le sexe pour moi ? »

Weekends With Adele est la première résidence de la chanteuse, qui se tient au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas. Les spectacles ont commencé le 18 novembre 2022 et se poursuivront jusqu'au 4 novembre 2023, 34 dates ayant été ajoutées.