Chaînes spécialisées: Aperçu des nouveautés automnales

Le temps du maïs sur les étals des épiceries rime avec le retour des programmes télévisuels et l’arrivée de nouvelles émissions dans la grille.

En prévision du temps doux, Bell Média a dévoilé mercredi ses nouvelles productions originales qui prendront l’affiche au cours des prochaines semaines sur ses chaînes spécialisées.

Cette année, le diffuseur proposera une centaine de productions sur ses propriétés, pour un total de 1233 heures. «Investir dans les productions de chez nous reste une priorité», a fait savoir sa directrice générale, Variété, style de vie, documentaire et numérique chez Bell Média Québec, Mélanie Bhérer.

Avec près de 3,4 millions de téléspectateurs qui regardent ses chaînes spécialisées chaque semaine, le groupe entend poursuivre sa lancée, rapportant certaines de ses émissions les plus regardées.

Photo fournie par Bell Média

Du côté de Canal Vie, Bell Média a reconduit «La famille Groulx» (début de la 7e saison le 2 novembre), «La famille est dans le pré» (début de la 4e saison le 12 octobre), «Vendre ou Rénover Québec» (début de la 7e saison cet hiver) et «Le grand move» (début de la 3e saison le 21 août).

Petit changement pour l’émission, Mariloup Wolfe ira cette saison à la rencontre de famille québécoise qui a décidé de s’établir ailleurs en Amérique, notamment au Nicaragua, au Costa Rica ou en Californie. «C’est tellement un privilège d’être témoin de toutes les étapes de leur grand «move»; il y a tellement de questionnements et de choix à faire, moi je voulais tout savoir!», a indiqué l’animatrice, actuellement à l’étranger, par voie de vidéo.

La chaîne verra aussi apparaître dans sa grille «Tout pour vendre» (début le 22 août), la nouvelle émission de «home staging» animée par Mélissa Bédard avec la designer Jacinthe Leroux, et «Couples en survie» (début le 23 août), animé par Kim Rusk.

Photo fournie par Bell Média

«“Couple en survie” c’est une série documentaire dans laquelle des couples osent mettre leur relation en péril au travers une expérience de survie pour tester la solidité de leur couple», a expliqué Kim Rusk, ajoutant que les couples avaient dû passer à travers des épreuves conçues sur mesure pour eux par des experts.

Canal Vie accueillera aussi le documentaire «Survivre à la vasectomie», animé par Rémi-Pierre Paquin, le 21 août à 22h.

Canal-D, Z et Investigation

Canal-D proposera dès le 25 août deux nouvelles séries documentaires, dont «Démasqués», qui présentent les histoires de grands menteurs, comme François Pagé, Giovanni Apollo et François Bugingo, et les stratégies qui ont été utilisés pour les démasquer. «Colosse Plamondon» s’intéressera pour sa part à l’histoire d’Yves Plamondon, reconnu coupable de triple meurtre en 1986, puis blanchi en 2014 après 28 ans de prison. Ce dernier racontera son histoire pour la première fois.

Photo fournie par Bell Média

Mathieu Baron reviendra quant à lui à la barre de l’émission «J’ai frôlé la mort», qui abordera cette saison, entre autres, les histoires de Babu, Pénélope McQuade et Robert Marien. «Ce sont des histoires extraordinaires de gens qui sont morts et qui sont ressuscités. [...] C’est un cadeau que j’ai eu de pouvoir écouter ces histoires-là», a souligné l’animateur, mercredi.

Photo fournie par Bell Média

Du côté de Z, deux nouvelles productions originales entreront en ondes dans les prochaines semaines.

«Plein gaz», qui plongera dans l’univers de la course automobile récréative au Québec avec la participation de Benoit Gagnon et des entrepreneurs Jason Labrosse et Elie Arsenault, prendra ses aises à partir du 28 août.

Photo fournie par Bell Média

Tandis que Pierre Michaud («RPM» et «RPM+») rejoindra une communauté de «crinqués» qui consacre leur vie à restaurer de vieilles automobiles dans la nouveauté «Crinqué : sous le capot», diffusée dès le 21 août.

Photo fournie par Bell Média

La chaîne Investigation, qui fêtera ses 10 ans cette année, accueillera le documentaire de Marie-Christine Bergeron «Ne repose pas en paix», qui revient sur l’histoire de Sharron Prior, une adolescente de 16 ans de Pointe-Saint-Charles, retrouvée morte à Longueuil en 1975, trois jours après sa disparition.

Fini VRAK et Z pour les abonnés Vidéotron

Les abonnés de Vidéotron n’ont plus accès à VRAK ni Z depuis mercredi. Aucune stratégie au niveau du contenu de ces chaînes spécialisées n’a pour l’instant été annoncée de la part de Bell Média.

Mercredi, aucune nouvelle production originale n’a été dévoilée pour VRAK, dont le repositionnement amorcé l’an passé vers un contenu plus mature a porté ses fruits et stabilisé l’auditoire de la chaîne.