WATSON, Brian



À Montréal, le 8 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Brian Watson, époux de Madame Louisette Trudel. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Wayne Watson (Claire Demers), Gordon Watson (Johanne Lefebvre) et feu Gale Watson, ses petits-enfants : Kimberly Watson, Mirali Watson, Brendon Watson et Chad Watson ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances