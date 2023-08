Donald Trump et sa mafia face à la justice

Une autre semaine, une autre enquête qui mène à des accusations. Peut-être êtes-vous devenus indifférents au tumulte constant associé à la carrière politique de Donald Trump, mais nous aurions tort de ne pas nous intéresser à la suite des choses.

Ce qui se joue va bien au-delà du sort réservé à l’ancien président et à ses minions. C’est l’intégrité d’un système et la stabilité d’une puissance qui se retrouvent au cœur des procédures.

La chasse aux sorcières tire à sa fin

Sur le plan légal, Donald Trump peut continuer à pleurnicher et à vociférer, il est tout compte fait cuit.

Pour ceux et celles qui le soutiennent aveuglément, il suffirait qu’ils lisent les actes d’accusation du procureur spécial Jack Smith et de la procureure Fani Willis pour parvenir à la conclusion que seul un miracle peut lui éviter d’être reconnu coupable.

Plus satisfaisant encore pour la majorité d’Américains qui savent déjà que l’ancien entrepreneur a toujours été un escroc, en Géorgie la procureure s’en prend aussi à ses exécuteurs de basses œuvres.

Ils sont désormais dix-huit à risquer la prison, dix-huit qui doivent présentement se demander s’il ne serait pas préférable de témoigner contre le parrain pour amortir leur chute.

Les efforts pour renverser les résultats de l’élection de 2020 en Géorgie furent colossaux et on décrit cette bande d’opportunistes véreux en utilisant le vocable «entreprise criminelle». Il me semble juste qu’on s’en remette aux mêmes procédures utilisées pour lutter contre le crime organisé.

Nous en sommes là en 2023. Un ancien président et ses collaborateurs subiront un procès selon une approche réservée pour la mafia.

Sursis politique

Je ne saurais dire quand exactement, mais d’ici un an ou deux Trump aura perdu la bataille légale. La bataille politique demeure sa seule issue à court terme, mais il n’est pas impossible que le tapis lui glisse sous les pieds avant la présidentielle 2024.

Trump perdrait une seconde fois un affrontement contre Joe Biden, mais il est désormais possible qu’il ne se rende pas jusque là.

Pendant la journée de mardi, de nombreux républicains, majoritairement des élus de la chambre des représentants, se sont une fois de plus portés à la défense du meneur chez les candidats pour la présidentielle 2024.

Si on pouvait s’attendre à cette réaction, on sent de plus en plus l’impatience chez les républicains du sénat ainsi qu’au sein de son groupe de rivaux. Trump risque de monopoliser l’attention sur ses problèmes, reléguant dans l’ombre les défis que doivent relever les États-Unis.

Ses appuis auprès des électeurs républicains sont solides? Rappelez-vous que la moitié d’entre eux songent à le larguer s’il est reconnu coupable.

C’est beaucoup pour un politicien qui n’a rien gagné depuis 2016. Après trois cycles électoraux difficiles (2018-2020-2022), vous croyez qu’on va soudainement se dire que pour changer les choses il est le candidat idéal?