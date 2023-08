«Es-tu correcte?»: un barista applaudi pour s’être assuré subtilement de la sécurité d’une cliente

Un barista de la chaîne de restaurant Starbucks qui était sur ses gardes après avoir vu un homme âgé s’approcher d’une jeune cliente seule a été applaudi sur le web pour avoir trouvé un moyen efficace et créatif de s’assurer de son bien-être.

«Es-tu correcte? Veux-tu qu’on intervienne? Si tu le veux, enlève le couvercle de cette tasse», a-t-il écrit sur le breuvage avant de le remettre à la jeune cliente, sous prétexte d’un «chocolat chaud extra chaud que quelqu’un aurait oublié de prendre», peut-on lire sur une publication Instagram partagée par «The Mirror».

C’est la mère de la jeune femme de 18 ans qui aurait initialement publié l’image pour remercier l’employé d’avoir veillé sur sa fille dans le restaurant situé à Corpus Christi au Texas, après qu’un homme l’ait abordé alors qu’elle étudiait seule.

Bien que la jeune femme n’ait finalement pas retiré le couvercle, indiquant à l’équipe qu’elle se sentait suffisamment en sécurité, le geste l’a grandement touchée, aurait poursuivi sa mère.

«À quel point je suis reconnaissante pour les gens qui font attention aux autres [...] Elle m’a dit que l’équipe au complet gardait un œil sur elle pour le reste du temps qu’elle était là», aurait-elle écrit dans la publication originale.

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont félicité le geste en rapportant des situations similaires durant lesquelles des employés auraient veillé à leur bien-être.

«Ancienne barista ici. On ne faisait jamais ça sauf s’il y avait de sérieux drapeaux rouges. Par exemple: quand le gars en question est un régulier et qu’on sait qu’il est louche. Ou s’il est bruyant et saoul. La liste est longue, mais les baristas [...] voient toutes sortes de personnes», a écrit l’une d’entre elles.

D’autres ont néanmoins déploré la conclusion qu’ils jugent hâtive de la part de l’employé.

«Comment peux-tu t’attendre à ce qu’un homme t’aborde si tu paniques dès qu’il le fait? Pourquoi tout le monde s’attend au pire?», a écrit un autre.