ROY BOUTIN, Doris



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 août 2023, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Doris Boutin épouse de feu Lucien Roy. Elle était la fille de feu Georges Boutin et de feu Alexina Bisson. Elle demeurait à St-Raphaël-de-Bellechasse.Par la suite, le corps sera inhumé au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Richard, Suzette (Sylvain Bérubé), Gisèle (Yvon Lemelin), Lyne (Jacques Giroux), Claire, Gaétan (Marie-Claude Labrecque), Lucie (Réjean Verreault), Annie (Eric Labrecque), Mario (Anick Lemelin), Marc (Mélanie Lemieux), Yvan (Nadia Lessard) ainsi que ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s et ses arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant. Elle était la sœur de : feu Lucienne (feu Edmond Lemelin), feu Simonne (feu Lucien Godbout), feu Maurice (feu Marie-Ange Lemelin), feu Alexandrine (feu Roméo Fournier), feu Gérard (feu Juliette Godbout), feu Gracia (feu Lionel Guillemette), feu Florence (feu Paul Rémillard), feu Léopold (Lorraine Mimeault), feu Rita (Roger Labonté (Carmen Goupil)). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués ainsi qu'à son médecin de famille Dre Noémie Goyette-Lyonnais. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (secteur soins palliatifs) 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Les arrangements de madame Boutin ont été confiés à la