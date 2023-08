«Horrible»: ils reviennent de vacances et retrouvent deux de leurs quatre chiens morts au chenil

Un couple du Royaume-Uni qui a découvert avec horreur à son retour de vacances la mort de deux de ses quatre chiens, placés aux bons soins d’un chenil pendant une semaine, a reçu une compensation d’un peu plus de 3000 $.

«Nous nous sommes présentés au chenil et nous avons été absolument choqués – complètement hors de nous, et incapables de nous consoler. Ils ont désigné l'un de nos chiens comme étant le coupable et ont dit qu'ils avaient rapporté du sang sur son museau», a relaté Tim Shaw, 56 ans, à «The Mirror» mardi.

En mai l’an dernier, lui et sa conjointe Olga, 46 ans, avaient décidé de s’offrir des vacances d’une semaine. Ayant déjà fait affaire à un chenil à Lincolnshire au Royaume-Uni, le Three Counties Dog Rescue, pour une fin de semaine en amoureux, ils avaient décidé de placer leurs quatre chiens, Minty, Daisy, Boss et Teddy, entre leurs mains à nouveau.

Mais voilà qu’une journée avant la fin de ses vacances, le couple aurait reçu un appel les informant de la mort de leurs chiens chihuahuas, tués selon le chenil par leur petite chienne Daisy, un croisement entre un chihuahua et un Jack Russell.

Doutant de la version du chenil, qui aurait fait confirmer la cause du décès par un vétérinaire, le couple aurait fait appel à un professionnel du comportement animal qui leur aurait confirmé que quelque chose ne tournait pas rond, selon «The Mirror».

«Si [Daisy] l’a fait – alors elle devait être soumise à un niveau de stress à ce moment-là bien plus élevé que n’importe quel niveau de stress ordinaire», leur aurait-il indiqué, selon Tim Shaw.

C’est alors que le couple aurait découvert que leurs quatre chiens étaient gardés plus de 16 heures par jour dans un espace de 1,9 mètre carré – «l’espace d’une porte» sans supervision ou surveillance par caméra, a relaté l’homme.

«Franchement, n’importe quoi aurait pu se passer. Les conditions dans lesquelles ils étaient gardés étaient juste horribles», aurait poursuivi l’homme, jurant de ne plus jamais faire appel à un chenil, selon le média britannique.

La cour de la couronne de Peterborough a ainsi tranché pour une compensation de 2,500 livres sterling – environ 4300 $ – pour la perte de leurs chiens, et 557,10 £ (près de 960 $) pour les frais de justice.

«[J’aurais été] heureux sans un sou» si ça veut dire que ça n’arrivera pas à une autre famille, aurait conclu l’homme à «The Mirror».