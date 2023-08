Une application créée par un supermarché néo-zélandais propose des recettes atypiques et dangereuses générées par l’intelligence artificielle (IA), allant du chlore gazeux mortel aux «sandwichs au pain empoisonné», en passant par les pommes de terre rôties à l’antimoustique.

L’application de la chaîne de supermarché Pak’nSave se veut d’abord et avant tout un moyen d’utiliser les restes de manière créative dans le contexte inflationniste, selon ce que rapporte The Guardian. Le principe de l’application est simple: il suffit d’entrer différents ingrédients disponibles dans son garde-manger, et une recette est générée automatiquement, le tout accompagné de petits commentaires.

Ayant initialement suscité l’intérêt avec des recettes bizarres comme un «sauté de légumes Oreo», des clients ont décidé d’expérimenter en ajoutant divers items de la liste de courses du ménage.

C’est de cette façon qu’une personne s’est vu recommander une recette de «mélange d’eau aromatique» qui produirait plutôt du chlore gazeux, «la boisson non alcoolisée parfaite pour étancher votre soif et rafraîchir vos sens», selon l’application. Il n’est toutefois pas précisé que sa consommation peut entraîner des dommages pulmonaires, voire même la mort.

Il est décevant de voir qu’«une petite minorité de personnes a essayé d’utiliser l’outil de façon inappropriée», a souligné un porte-parole de la chaîne de magasins.

«Vous devez utiliser votre propre jugement avant de vous fier ou de faire une recette produite par Savey Meal-bot», a déclaré l’entreprise dans un communiqué, selon le média britannique.