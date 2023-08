Le Québec est décrépit

Écoles, hôpitaux, CHSLD... nos infrastructures sont en mauvais état, mais ce qui frappe le plus, surtout quand on voyage en Europe ou juste de l’autre côté de la frontière américaine et qu’on revient dans la Belle Province, c’est l’état des routes.

Et pour cause. Selon le ministère des Transports, 44% des routes ou autres structures sont dans un mauvais ou très mauvais état.

Plusieurs diront que les poids lourds et l’hiver détruisent les routes, surtout avec le gel-dégel. Mais ce serait se mettre la tête dans le sable que de réduire le débat à cela.

Routes dangereuses, à l’abandon

Prenons l’exemple de Montréal. Les poids lourds sont interdits dans les rues locales et pourtant, ces dernières sont remplies de nids de poule, de crevasses, de patchs.

Et ce n’est plus juste une question d’esthétique, ça devient dangereux. Une amie s’est défigurée il y a quelques semaines, à la suite d'une chute en scooter. Elle s’est pris un nid de poule. On est rendu là.

Autre exemple. L’autoroute entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, une route empruntée par des milliers de touristes, où le marquage à l’eau a disparu. On laisse comme ça, même si ça rend la conduite de soir hyper dangereuse. Ne serait-il pas temps d’envisager le retour de la peinture au plomb? Clairement, on n’a pas les effectifs pour refaire les milliers de kilomètres de marquage chaque printemps.

La métropolitaine sera un jour refaite mais les rambardes datent, les clôtures rouillées et empoussiérées ne sont pas entretenues, la garnotte n’est pas ramassée. Les viaducs sont pleins de graffitis et s’effritent, who cares?

Je suis certaine que vous avez des dizaines de cas en tête vous aussi.

Est-ce qu’une Agence réglera ces problèmes? J’en doute.

On construit cheap

Encore plus pénible est de constater que des chaussées neuves sont déjà craquées à peine quelques mois après la fin des travaux.

On construit cheap et les inspecteurs n’ont pas le courage de faire recommencer des travaux. On garroche notre argent par les fenêtres. À quand une commission Charbonneau 2.0 sur la qualité des travaux?

En vivant ici, on finit par s’habituer, mais il faut se rendre à l’évidence: nous sommes un cas.