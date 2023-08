Les enfants ne sont pas des chiens

La nouvelle n’est pas surprenante. Elle n’en est pas moins navrante. L’inflation enlèverait aux jeunes le goût d’avoir des enfants.

Logement, épicerie, biens de consommation, plus la crise du coût de la vie se prolonge, plus le trou béant que laissent nos petits dans les finances familiales devient difficile à endiguer.

Quand on pense que 49% des insolvabilités en 2022 ont été déposée par des milléniaux, pas surprenant que la galère parentale soit vue comme une dépense somptuaire.

Or, lier famille et inflation, c’est passer à côté de l’essentiel.

Comment notre société en est-elle venue à considérer les enfants comme un animal de compagnie? Une présence affective dans laquelle on investit?

Une belle Ferrari

On ne compte plus les études qui estimaient le coût des enfants dans une vie. Avec l’inflation, ça s’élèverait à 281 000$ jusqu’à l’âge de 18 ans, ou 15 000$ par an, 1305$ par mois.

Pas compliqué, un enfant, c’est un iPhone 14 Pro par mois, un gros voyage pour deux en Asie par année. Amateurs de chars, c’est carrément une Ferrari étalée sur 18 ans!

Une super voiture de luxe qui vient avec son lot récurrent de nuits blanches, d’angoisses, de stress, de tensions.

Le moi

On a commencé par voir les enfants comme un frein à l’avancement des carrières des femmes. Et il faut malheureusement l’admettre, dans bien des cas, ils le sont toujours.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on retarde toujours davantage l’âge du premier bébé à 29,5 ans, en moyenne.

On veut être établi professionnellement, avoir eu le temps de profiter de son indépendance.

Puis dans cette société ultra-individualiste, où le moi, le confort, le bien-être prime sur le collectif, ils sont devenus un boulet dans la quête du bonheur libre et parfait.

C’est même devenu la mode de les décrire ainsi.

Pensez à tous les blogues sur les «mamans cinglantes», les «mères indignes», etc. Il serait bénéfique de réfléchir si en bout de ligne tout ce discours, au départ un exutoire rigolo pour déculpabiliser les mères, n’a pas fini par avoir un effet délétère sur notre perception de rôle de parent.

C’est comme si à vouloir se libérer de l’enfant roi, on l’avait relégué au statut de fardeau.

Elle, lui, eux

Entendons-nous, des enfants, c’est tout sauf simple.

Oui, ça coûte cher, très cher. Oui, ça bouleverse une vie, pour la vie.

Mais, à la différence d’un animal de compagnie, c’est un projet d’une valeur inestimable.

Avoir un enfant, c’est le plus beau des risques.

C’est le risque de tout donner sans savoir quel sera le retour sur investissement.

C’est le risque d’aimer sans limites, le risque d’avoir le cœur irrémédiablement brisé, le risque d’en faire trop ou pas assez.

Avoir un enfant, c’est surtout oser l’ultime projet plus grand que soi, un projet qui a le pouvoir unique de réconcilier avec la vie quand on s’y attend le moins.

C’est aussi oser la folie par pur plaisir, pour générer les plus beaux souvenirs.

C’est le bonheur du premier poisson à la pêche, le bonheur de chanter Mamma Mia à tue-tête dans l’auto, le bonheur de les voir s’endormir dans nos bras à tout âge.

Et ça, ça n’a rien à voir avec l’inflation.