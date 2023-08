Stéphane Breton (photo), directeur général Caisse Desjardins de Québec, a accepté la présidence d’honneur du 11e Tournoi de golf annuel « Les Grands Gagnants », au profit de l’Arche de la Capitale-Nationale, qui se tient aujourd’hui dans les allées du club de golf Lotbinière, à Saint-Gilles. Intégrée dans la Basse-Ville de Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, l’Arche de la Capitale-Nationale a été fondée en 1976 et compte aujourd’hui 4 foyers résidentiels et un centre de jour (rue Saint-Sauveur) qui accueille en tout 20 personnes ayant une déficience intellectuelle.

L’Expo Donnacona sera de retour du 7 au 10 septembre avec ses 150 exposants, ses spectacles et ses manèges. Le salon de l’emploi et des organismes reviendra pour une deuxième année à l’aréna avec une vingtaine d’entreprises sur place. Côté spectacles, sur la scène Loto-Québec : Echoes– Hommage à Pink Floyd le jeudi 7 septembre, Garou entouré de ses quatre fidèles compagnons le vendredi 8 septembre, et l’intemporel Claude Dubois le samedi 9. Le chapiteau Desjardins, à proximité de l’aréna, avec ses chansonniers, bar et ambiance festive attendra les visiteurs désireux de danser et s’amuser, sans compter le parc de manèges avec plusieurs nouvelles attractions et la journée familiale du dimanche avec ses personnages connus et admirés des enfants. Programmation complète au expodonnacona.com.

Permettez-moi de reprendre cette nouvelle parue seulement dans l’édition électronique du Journal de lundi dernier. Denys Paul-Hus (photo), de Québec, est décédé subitement le 11 août à l’âge des 75 ans. Originaire de Granby, Denys a porté, avec passion, plusieurs chapeaux au cours des dernières années. Il fut président du concours de vins Sélections Mondiales des Vins Canada (SMV Canada) et Coupe des nations ; cofondateur, en 1996, du Magazine Prestige de Québec (pour lequel j’ai été collaborateur au début) ; ex-président et organisateur du Gala de la restauration de Québec (gala que j’ai animé à plusieurs reprises) et du Festival de la Gastronomie de Québec ; président et fondateur de la Corporation des Restaurateurs de Québec et chevalier de la Commanderie des Costes-du-Rhône et membre de l’Association des Vignerons du Québec. Il me remerciait tous les 20 décembre de souligner son anniversaire de naissance dans ma page. La famille recevra vos condoléances au Complexe de la Cité, du 1600, av. Le Gendre à Québec, le dimanche 20 août de 10 h à 14 h, le tout suivi d’une cérémonie hommage à la chapelle du Complexe. Permettez-moi d’offrir à sa conjointe France, à ses fils, Pierre Paul-Hus, député conservateur de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles à Ottawa, et Daniel Paul-Hus, installé à Cozumel au Mexique, ainsi qu’à toute la famille mes plus sincères condoléances.

Anniversaires

Sarah-Jeanne Labrosse (photo), actrice et animatrice québécoise (Les pays d’en haut et Révolution), 32 ans... Ichrak Zahar, gestionnaire marketing et communications, 43 ans... Jean-Marc Pageau, animateur et producteur à Télé-Mag Québec et chroniqueur VR au Journal de Québec... Carey Price, gardien de but de la LNH (Canadien), 36 ans... Madonna, chanteuse et actrice, 65 ans... James Cameron, réalisateur et scénariste, 69 ans... Marc Messier, comédien et acteur, 76 ans... Marie-Josée Longchamps, comédienne, 76 ans... Yvon Bouchard, professionnel de golf à la retraite, 78 ans... Winston McQuade, animateur québécois de radio et de télévision, 80 ans.

Disparus

Le 16 août : 2018 : Aretha Franklin (photo), 76 ans, chanteuse américaine, « reine de la soul »... 2021 : Pascal Rollin, 81 ans, comédien québécois qui a mené une longue carrière de 60 ans dans plusieurs rôles de films et de séries télévisées... 2019 : Peter Fonda, 79 ans , acteur américain rendu célèbre par son rôle de motard dans le film culte Easy Rider (1969)... 2016 : Marie-Antoinette Goulet Letellier, 84 ans, fondatrice de la chaîne des restaurants Marie-Antoinette... 2016 : Jean-Guy Allard, 68 ans, ancien journaliste, ex-directeur de l’information et bâtisseur du Journal de Québec... 2016 : Mauril Bélanger, 61 ans, député libéral fédéral (Ottawa-Vanier) et militant de longue date pour les droits des francophones au Canada anglais... 2013 :Jacqueline Lessard, 87 ans, connue pour son engagement envers les orphelins en Haïti... 2011 : Paul-Marie Lapointe, 81 ans, écrivain, poète et journaliste québécois... 1979 : John Diefenbaker, 83 ans, ex-premier ministre du Canada... 1977 : Elvis Presley, 42 ans, l’idole du rock and roll... 1948 : Babe Ruth, 53 ans, plus grande légende du baseball.