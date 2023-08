En test, Netflix a lancé deux jeux qui sont disponibles pour certains utilisateurs au Canada

Netflix a lancé deux jeux : Oxenfree et Molehew's Mining Adventure, qui sont disponibles en essai pour certains utilisateurs au Royaume-Uni et au Canada sur téléviseur, PC ou Mac et mobile.

Depuis 2021, Netflix travaille d'arrache-pied en coulisses sur son propre service de jeux et son studio Netflix Games afin de sortir ses propres jeux directement sur sa plateforme de diffusion.

Netflix a finalement donné le coup d'envoi de sa première grande phase de test pour ses jeux diffusés dans l’infonuage en annonçant officiellement que des jeux seraient déployés pour certains abonnés au Canada et au Royaume-Uni dès le 15 août.

Cette annonce fait suite au lancement de l'application Netflix Game Controller le 8 août dernier, l'entreprise multimilliardaire cherchant à accélérer son développement dans le domaine des jeux.

Pour un nombre restreint d’utilisateurs

Le « test bêta limité » des jeux ne concerne qu'un petit nombre d'utilisateurs, Netflix ayant révélé que tous les pays sélectionnés n'y auraient pas accès.

Bien qu'il ait été annoncé comme un « petit test », il a été largement reconnu comme un mouvement historique pour le géant de la diffusion en continu, car il cherche à recréer sa domination en matière de diffusion dans le secteur des jeux vidéo.

Quels sont les deux jeux Netflix ?

La phase de test concerne deux nouveaux jeux : Oxenfree et Molehew's Mining Adventure.

Comment jouer

Les abonnés peuvent accéder aux jeux sur leur téléviseur en utilisant leur téléphone portable comme manette de jeu grâce à l'application Netflix Game Controller. Les membres sur PC et Mac peuvent également jouer sur Netflix.com à l'aide d'un clavier et d'une souris.

Oxenfree

Oxenfree a été créé par Night School Studio, un studio de Netflix Games, et est sorti pour la première fois en 2022, exclusivement sur les appareils mobiles. Le jeu a été très bien accueilli par la critique.

Le jeu a été décrit comme un jeu d'aventure horrifique qui se concentre sur ce qui commence comme une nuit de fête amusante pour un groupe d'adolescents et qui prend rapidement une tournure surnaturelle. Ce thriller narratif permet aux joueurs de faire leurs propres choix tout au long du jeu.

Molehew's Mining Adventure

Ce jeu a été publié pour la première fois dans le cadre du test, c'est pourquoi son scénario, ses caractéristiques et sa jouabilité sont inconnus, si ce n'est que Netflix le décrit comme un « jeu d'arcade d'extraction de pierres précieuses ».

Espérons que vous ferez partie des chanceux qui pourront mettre la main sur ces jeux.

Pour mettre les choses en perspective, la première incursion de Netflix dans le domaine des jeux n'a pas été très réussie, puisque moins de 1 % de ses abonnés ont consulté la section consacrée aux jeux vidéo.

Outre ces deux jeux en phase de test, rappelons que Netflix dispose déjà de quelques jeux sur sa plateforme de diffusion, comme celui ci-dessous.