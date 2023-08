Pas de balayage pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont échoué dans leur tentative de balayer la courte série de deux matchs les opposant aux Phillies de Philadelphie.

Mercredi soir, au lendemain d’un gain de 2 à 1, l’équipe de la Ville Reine a perdu 9 à 4 devant ses partisans au Rogers Centre.

Les Jays se sont tirés dans le pied en cinquième manche et n’ont pas été capables de revenir au pointage par la suite. Ils menaient 4 à 2 avant cet engagement fatidique. Le partant Kevin Gausman (9-7) a donné un coup sûr et deux buts sur balles. Nick Castellanos a d’abord frappé un double qui a réduit l’écart de moitié. Bryson Stott s’est ensuite présenté à la plaque et le joueur de troisième but des Blue Jays Santiago Espinal a erré. Son erreur a permis à Bryce Harper et Castellanos de toucher le marbre.

Dans la manche suivante, Gausman a accordé deux coups sûrs et il a été retiré de l’affrontement. Les Phillies ont par la suite inscrit deux autres points. L’artilleur a donc conclu son duel avec sept points accordés sur autant de coups sûrs en cinq manches et un tiers de boulot. En troisième manche, il avait permis à Harper de frapper un circuit en solo. Ce dernier a récidivé en neuvième, cette fois aux dépens du releveur Bowen Francis.

Les points des Jays ont été l’œuvre de Daulton Varsho et Cavan Biggio. Vladimir Guerrero a réussi un simple et soutiré deux buts sur balles en quatre apparitions à la plaque. Le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal n’a pas réussi de circuit depuis le 4 août.

Ça regarde bien pour Bichette

En journée, le joueur d’arrêt-court Bo Bichette a disputé un match de remise en forme avec le club-école au niveau AAA des Blue Jays, les Bisons de Buffalo.

Le nom du joueur-vedette a été inscrit sur la liste des blessés le 2 août dernier, et ce, en raison d’une tendinite au genou droit. Son dernier match dans les majeures remonte au 29 juillet.

En trois apparitions à la plaque dans un revers de 5 à 4 contre les Red Wings de Rochester, Bichette a frappé deux coups sûrs. L’athlète de 25 ans a aussi démontré que son genou allait mieux en inscrivant un point sur un double d’Ernie Clement en troisième manche. Le natif de la Floride s’est rendu au marbre à partir du premier coussin.

Bichette devrait de nouveau porter les couleurs des Bisons jeudi. Il espère être en mesure de renouer avec ses coéquipiers des Blue Jays vendredi, pour le premier d’une série de trois matchs contre les Red à Cincinnati.