«Revenge porn»: une femme obtient 1,2 milliard de dollars

Une femme du Texas victime de «revenge porn» a gagné sa cause devant les tribunaux, ce qui lui a permis de mettre la main sur 1,2 milliard $ US, selon «Global News».

Le crime consiste à partager du contenu sexuellement explicite par vengeance.

La victime, identifiée avec les initiales D.L, a été en couple quatre ans avec Marques Jamal Jackson avant leur séparation en 2021. Selon la plainte déposée l’année suivante, l’homme aurait alors publié des images intimes d'elle sur Internet après leur séparation «avec l'intention de l'embarrasser, de la harceler, de la tourmenter, de l'humilier et de lui faire honte publiquement».

Il a ensuite envoyé des liens sur les réseaux sociaux à la famille de D.L, à des amis et à des collègues de travail. Les vidéos ont notamment été publiés sur Facebook, Twitter, Dropbox et même Pornhub, ont indiqué ses avocats.

Il y avait aussi des informations identifiant la victime et son adresse.

Marques Jamal Jackson aurait aussi piraté le compte Zoom de son ex-copine, en plus d’avoir déjoué le système de sécurité de la maison de la mère de D.L. pour l’espionner.

L’homme aurait adressé un dernier message à son ex.

«Tu vas passer le reste de ta vie à essayer sans succès d’effacer tout ça d’Internent. Toutes tes nouvelles rencontres vont en entendre parler et ils iront te voir sur Internet. Bonne chasse!», a-t-il écrit.

Après un procès devant jury, D.L. a reçu 200 millions $ US pour souffrances morales passées et futures et 1 milliard $ en dommages exemplaires. Les dommages-intérêts exemplaires, également connus sous le nom de dommages-intérêts punitifs, sont accordés pour punir les défendeurs et dissuader la communauté de commettre un crime similaire.

Elle risque d’être impayée

Les avocats de D.L. ont affirmé qu'il est peu probable que la femme perçoive le montant total qui lui a été attribué. Toutefois, cette décision a un impact positif sur sa réputation.

Le principal avocat au dossier, Bradford J. Gilde, a qualifié le phénomène de «revenge porn» «d’épidémie nationale». Il espère que le jugement aura un effet dissuasif.

En entrevue avec «Houston outlet KHOU-11», la victime a confié que les dernières années ont été pénibles pour elle.

«J'ai l'impression de retenir mon souffle depuis trois ans», a-t-elle dit.

Selon «CBS», presque tous les 50 États américains ont adopté des lois interdisant la «revenge porn», sauf le Massachusetts et la Caroline du Sud.

En novembre dernier, un homme de la Saskatchewan a été condamné à verser 160 000 $ en dommages-intérêts à une femme après avoir distribué des photos intimes d'elle sans son consentement.