Super C: le meilleur endroit pour faire l’épicerie cette semaine

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 17 au 23 août 2023

Cette semaine, on profite encore de l’abondance pour faire le plein de fruits et légumes d’ici à petits prix !

D’ailleurs, parlant de faire le plein... c’est la saison des pêches de l’Ontario ! Rappelez--vous que le congélateur est toujours votre ami quand vient le moment de faire des provisions : vous n’avez qu’à couper des quartiers de pêches, à les congeler à plat sur une plaque (ça évite qu’elles prennent en pain) et à ensuite transférer le tout dans un sac ou contenant à congélation. Avec ça, vous pourrez avoir des recettes sucrées goûteuses en un tournemain et pour pas cher pendant de longs mois ! Sinon, pour les amateurs de conserves maison, c’est le moment parfait pour faire aller son gros chaudron et préparer des pêches dans le sirop !

Et puisqu’il est question de conservation de nos produits locaux, les demi-boisseaux (on parle ici de caisses d’un peu plus de 25 lb) de tomates roma commencent à faire leur apparition en épicerie. Les tomates italiennes sont parfaites pour la mise en conserve puisqu’elles contiennent plus de chair et de pulpe que d’eau. Si vous voulez un comparatif de prix, le demi-boisseau de tomates italiennes est à 11,99 $ chez Provigo cette semaine, soit à peu près l’équivalent de ce qu’on pouvait retrouver à pareille date l’année dernière (parfois un peu plus bas, à 10,99 $). En d’autres mots... ça vaut la peine !

Bonne popote !

Une nouvelle semaine intéressante pour les amateurs des produits de la mer. Mais ce qui est le plus intéressant, c’est que des 29 spéciaux recensés dans cette chronique, plus du tiers proviennent de la même bannière : Super C ! Si vous avez un arrêt à faire, vous y serez certainement gagnants, autant pour les fruits et légumes que pour les protéines. Mention spéciale à l’huile végétale et à la sauce en pot, qui sont à leur plus bas depuis des mois, et qui valent le détour (et aussi la peine de faire quelques réserves). Voici quelques-uns des bons prix qu’on retrouve en circulaire :

Bacon (375 g) à 3,77 $ pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA

à 3,77 $ pour les membres Scène+ (limite de 6 par client) chez IGA Bœuf haché extra-maigre à 3,87 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 3,87 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Biftecks d’aloyau à 7,99 $/lb chez Metro

à 7,99 $/lb chez Metro Clémentines à 0,94 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 0,94 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Côtes de dos de porc à 3,84 $/lb chez Super C

à 3,84 $/lb chez Super C Côtes de flanc de porc à 2,99 $/lb chez Provigo

à 2,99 $/lb chez Provigo Darnes de thon surgelées (340 g) à 9,99 $ pour les membres Moi chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $ pour les membres Moi chez Metro (meilleur prix de l’année) Filets d’aiglefin frais à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année) Filets de saumon atlantique frais à 8,85 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 8,85 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Filets de saumon sockeye surgelés à 7,99 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 7,99 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année) Filets de truite steelhead fraîche à 10,99 $/lb chez Provigo

à 10,99 $/lb chez Provigo Huile végétale (3 L) à 7,77 $ pour les membres Moi (limite de 4 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 7,77 $ pour les membres Moi (limite de 4 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année) Noix de Grenoble (750 g) et amandes (1 kg) de marque maison à 9,96 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 9,96 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Poulet entier à 1,97 $/lb chez Walmart

à 1,97 $/lb chez Walmart Rôtis ou biftecks français non bardés à 4,99 $/lb chez IGA

à 4,99 $/lb chez IGA Rôtis ou côtelettes de longe de porc désossés à 2,99 $/lb chez Metro

à 2,99 $/lb chez Metro Sauce pour pâtes (640 ml) à 0,97 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 0,97 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Saumon arc-en-ciel fumé surgelé (300 g) à 10,99 $ chez IGA

à 10,99 $ chez IGA Pâtes alimentaires (340-410g) à 1,11 $ pour les membres Scène+ (limite de 8 par client) chez IGA

LUNDI

POULET AUX PÊCHES ET AU MIEL

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,04 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si désiré, j’ai aussi calculé des tomates pour une salade et du riz en accompagnement dans le prix par portion.

MARDI

BOLS FAJITAS CREVETTE ET CHOU-FLEUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 40 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 2,92 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf haché mi-maigre qui est en vedette cette semaine, utilisez celui-là et égouttez votre poêle au besoin pendant la cuisson. J’ai calculé des pois verts surgelés et des pâtes en accompagnement, mais vous pourriez très bien remplacer ces dernières par du riz de chou-fleur.

MERCREDI

GALETTES DE VIANDE ET SAUCE AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,10 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf haché mi-maigre qui est en vedette cette semaine, utilisez celui-là et égouttez votre poêle au besoin pendant la cuisson. J’ai calculé des pois verts surgelés et des pâtes en accompagnement, mais vous pourriez très bien remplacer ces dernières par du riz de chou-fleur.

JEUDI

RIZ FRIT DE CHOU-FLEUR AUX ŒUFS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 1,35 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

La sauce tamari est en fait une sauce soya sans gluten. Si vous n’en avez pas sous la main, tournez-vous vers la sauce soya classique !

VENDREDI

PITAS À LA MEXICAINE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min

Prix par portion : 1,65 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

SOUPE MINUTE AUX LÉGUMES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 1

Préparation : 5 min

Cuisson : 3 min

Prix par portion : 1,47 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

MUFFINS AUX PÊCHES, GARNITURE CROQUANTE AUX AMANDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 12

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 0,25 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette