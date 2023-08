Qui sont les meilleurs espoirs du CH?

Juraj Slafkovsky est considéré comme le meilleur espoir du Canadien dans un top 5 publié sur le site LNH.com.

Le Slovaque s’est taillé un poste dans la Ligue nationale de hockey à l’âge de 18 ans seulement. Même si sa production de 10 points en 39 matchs peut sembler décevante, tout indique que Slafkovsky sera de retour en force cette saison.

Un article publié le mois dernier par Nicolas Cloutier du TVASports.ca, donne un avant-goût de la progression du premier choix en 2022. L’attaquant s’est entraîné sérieusement dans son pays natal cet été, déterminé à connaître du succès cette saison.

En deuxième et en troisième place du classement, on retrouve deux défenseurs bien connus des partisans, soit David Reinbacher et Lane Hutson.

Le choix de première ronde du CH en juin dernier n’a pas cessé de progresser depuis qu’il s’est joint au club de Kloten. Selon son directeur général en Suisse, Laval n’est pas une option pour le défenseur autrichien, du moins cette saison.

En ce qui concerne Hutson, le petit défenseur sera de retour à l’Université Boston pour une deuxième saison. L’an passé, le natif du Michigan a inscrit 48 points en 39 points. Une récolte intéressante pour un joueur de première année dans les rangs universitaires américains.

Dans le cas de Reinbacher et Hutson, il faut s’attendre à ce que les deux défenseurs fassent le saut dans la LNH lors des saisons 2025-2026, selon l’expert consulté par LNH.com.

Un Québécois parmi les cinq premiers

Deux attaquants complètent le top 5 : Owen Beck et Joshua Roy.

Beck a disputé un match avec le CH la saison dernière en raison des nombreuses blessures. Le joueur des Petes de Peterborough est reconnu pour ses succès dans les cercles de mises au jeu et son jeu défensif.

Quant à Roy, il devrait évoluer cette saison avec le Rocket à Laval. Ses deux dernières saisons avec le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ ont été exceptionnelles. Il a amassé 217 points en 121 parties.