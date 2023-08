Une ancienne employée de l’ARC accusée de détournement de fonds

Une ancienne employée de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a été accusée de détournement de fonds, d’une valeur de près de 20 000$, en prestations d’urgence frauduleuses.

Le 10 août 2023, Melissa Jensen Webb, une résidente de 39 ans de Dawson City, au Yukon, a été arrêtée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et fait face à plusieurs chefs d’accusation.

Elle fait notamment face à une accusation de fraude de plus de 5000$, de possession de biens criminellement obtenus d’une valeur de plus de 5000$, de méfait à l’égard de données informatiques, d’utilisation non autorisée d’un ordinateur pour commettre des actes frauduleux, d’abus de confiance par un fonctionnaire public, et de communication non autorisée de renseignements.

«D’avril 2020 à janvier 2021, l’accusée aurait obtenu frauduleusement près de 20 000$ du gouvernement du Canada en réclamations de Prestation canadienne d’urgence (PCU) et en Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) tout en travaillant à temps plein pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) en Alberta», a expliqué la GRC dans un communiqué, mercredi. Jensen Webb doit comparaître devant la Cour provinciale de Stony Plain le 20 septembre 2023.

«Le fait d’accéder à une base de données interne et d’en modifier les données constitue un abus de pouvoir extrême. En manipulant ces systèmes, l’accusée a bénéficié personnellement de paiements frauduleux», a-t-il été précisé.