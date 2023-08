WikiLeaks: il faut sauver le «soldat» Assange

Washington pourrait être ouvert à un accord de plaidoyer pour que le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, ne soit pas extradé et emprisonné aux États-Unis pour ses révélations sur les crimes de guerre américains.

C’est ce que laisse entendre au Sydney Morning Herald Caroline Kennedy, l’ambassadrice américaine en Australie. La fille de JFK a déclaré au journal en parlant de cet épineux et interminable dossier qu’«il y a un moyen de le résoudre».

Lors d’une récente visite, le secrétaire d’État Blinken avait pourtant rejeté les démarches de l’Australie à ce sujet. Si l’ambassadrice Kennedy évoque maintenant la question, c’est que Washington espère trouver une façon acceptable pour les Australiens de clore le dossier. Une partie significative de l’opinion publique et des médias du pays est favorable à Assange.

Il risque jusqu’à 175 ans de prison s’il est condamné en vertu de la loi sur l’espionnage pour avoir publié des documents classifiés qu’il a reçus selon des pratiques journalistiques standards. Assange n’a que servi d’intermédiaire entre le voleur de documents, le soldat Chelsea (ex-Bradley) Manning et certains des plus grands journaux d’Occident. En plus, il a agi de façon responsable en acceptant que les documents soient contrôlés avant la diffusion par le gouvernement des États-Unis et censurés selon ses directives.

Immunité des complices médiatiques d’Assange

On veut traîner Assange devant les tribunaux, mais aucune procédure n’a jamais été engagée contre ses cinq complices qui ont joui de l’immunité. Le New York Times, le Guardian, le Monde, Der Spiegel et El Pais ont publié ces informations secrètes parce qu’elles étaient d’intérêt public et socialement significatives.

Si une entente intervient, Assange pourrait même ne pas avoir à aller aux États-Unis pour plaider coupable. Bruce Afran, un avocat constitutionnel américain, a déclaré à Consortium News que rien n’interdit un plaidoyer alors qu’il est détenu en Grande-Bretagne, «si toutes les parties y consentent».

En raison de la pression du gouvernement australien, Washington pourrait rétrograder les accusations et tenir compte des quatre années qu’il a passées en prison à Londres. Assange purgerait ainsi sa peine restante en Australie, où il pourrait facilement obtenir la clémence et être libéré.

Si quelqu’un méritait de faire face à des sanctions, c’est le responsable de la sécurité qui a permis que des milliers de documents secrets soient accessibles sur les ordinateurs du Pentagone partout dans le monde et faciles à copier. Un cas manifeste de négligence criminelle. Le problème persiste. Un jeune membre de l’aviation (21 ans) chargé des transmissions a été arrêté récemment pour avoir diffusé des centaines de documents ultrasecrets sur un site internet simplement pour épater ses copains.

Assange: clémence comme pour Manning

Le président Obama a commué la peine de Chelsea (ex-Bradley) Manning, qui a fourni à WikiLeaks plus de 700 000 documents secrets et des vidéos dont certaines montraient des crimes de guerre de l’armée américaine. Sur une vidéo, on voit le mitrailleur d’un hélicoptère d’attaque Apache en 2007 à Bagdad tuer au moins 12 civils sans armes dont deux journalistes irakiens de l’agence Reuters.

Il/elle avait été condamnée en 2013 à trente-cinq ans de prison, la peine la plus sévère jamais imposée à un agent du gouvernement américain pour avoir divulgué des informations aux médias. L’avocat de Manning, David Coombs, avait noté que des militaires américains coupables de meurtre et d’avoir abusé sexuellement d’enfants ont été condamnés à des peines moins sévères.

Si les responsables du prix Nobel avaient quelque mauvaise conscience, ils attribueraient «a posteriori» à Assange et à Manning le prix Nobel de la paix comme ils l’ont fait pour Barack Obama. Ils le méritent autant sinon plus que lui.