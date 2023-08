ST-ONGE, Louis



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 6 août 2023 à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Louis St-Onge, fils de feu monsieur Léon St-Onge et de feu dame Etiennette Fortin. Il demeurait à Québec autrefois de Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desIl laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : feu Pierre (Monique Laporte), Michelle, Charles (Suzie Poulin), Marie-Josée (Jean Petit); ses neveux et nièces : Catherine, Olivier, Lyvia, Alyson et Anthony St-Onge, Marie-Pier et Annie-Claude Huot ainsi que Félix-Antoine et Théo Petit. Il quitte également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). Pour ceux qui le souhaitent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 140, Montréal, Qc, H1N 1C1, https://poumonquebec.ca/don/en-lhonneur-de/