LECLERC, Joël



À son domicile entouré de l'amour des siens, le 12 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Joël Leclerc, époux de dame Raymonde Lemelin. Il était le fils de feu monsieur Gilbert Leclerc et feu dame Brigitte Cossette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera àde 13h15 à 14h.Outre son épouse Raymonde, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Alain, Nathalie et Mathieu; ses belles-filles : Marianne Lettry et Émilie Guévin; ses petits-enfants : Alexandre Leclerc, Pierre-William Blais et Raphaël Leclerc; ses frères et sœurs : Clet, Mireille (feu Normand Trudeau), Hugues (Lucie Maltais), Viateur (Jaqueline Fortin), Lorraine (feu Bruno Auclair) et Réjean (Claire Lévesque); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin : Françoise (feu Jean-Guy Giguère), Liliane, feu Jules (Louisette Giguère) et Linda (Yoland Dion). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement la docteure Michèle Lavoie, toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier Loretteville ainsi que Michel Rhéaume et Laval Tardif pour leur précieuse aide.