BOULET DUFRESNE, Eileen



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 mars 2023, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée madame Eileen Boulet, épouse de feu monsieur William Dufresne, fille de feu dame Eliza Jane White et de feu monsieur Eugène Boulet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Steven Dufresne (Sally Dufresne (née Lowe), Richard Dufresne (Jeanlee Grace Abanggan), Linda Dufresne (Richard Bowrin) et Marc Dufresne; ses petits-enfants Philippe Dufresne, Élise Boisvert-Dufresne, Tika Bowrin, Taylor Dawn Bowrin, Amélie Leblond-Dufresne, Lily Dufresne, Ryan Dufresne et Alex Dufresne; ses arrières petits-enfants Arnaud, Bastien, Claire et Noah; sa sœur Theresa Boulet (feu Darell Wilson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.Merci au personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval) ainsi qu'au personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Sincères remerciements au personnel de la résidence Le Saint Patrick pour la qualité de l'accueil qu'Eileen a reçu ainsi que pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation En Cœur (Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur), 8585, boul. Saint-Laurent, bureau #310, Montréal, Québec, courriel : quebec@en-coeur.org, site web : en-coeur.org. Des formulaires seront disponibles sur place.