GAGNON, Danièle



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 9 août 2023, à l'âge de 72 ans et 11 mois, est décédée dame Danièle Gagnon, épouse de feu M. Robert Jean. Elle était la fille de feu M. Robert Gagnon et de dame Marie-Claire Larochelle. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Elle laisse dans le deuil son fils Sébastien (Angela Flaherty) ; sa mère Marie-Claire ; son frère Pierre (Jacqueline Lesage); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Jean : Paulette (feu Robert Côté), Claudette (feu Jean-Claude Pelletier), Aline (feu Charles-Henri Bouchard), Micheline (feu Jean-Paul Roy), Michel (feu Georgette Boudreaut), feu Yves (Viviane Beaudoin) ; ses trois filleules : Marie-Eve Gagnon (Jonathan Blais), Véronique Gagnon (Kevin Gallien) et Karoline Clune (Peter Massari) ; ses amies : Suzanne Vachon, Louise Beaumont, Nicole Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à son bien-être et à sa qualité de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/ sous la direction des résidences funéraires