PICHETTE, Pierre



C'est avec tristesse que je vous informe du décès de Pierre Pichette, survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le vendredi 7 juillet 2023, à l'âge de 80 ans. Il était le fils de feu Jean-Paul Pichette et de feu dame Thérèse Martel.Il laisse dans le deuil, moi sa conjointe, Alberte Arsenault, sa sœur Francyne (Steve Kisilenko), ses frères André, Guy et Jean, son ex-épouse et mère de son fils Jean-François, Nicole Blouin, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses nombreux amis. Il laisse également dans la peine toute la famille Arsenault. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres,de 13 h à 16 h auLa famille souhaite exprimer sa gratitude et ses remerciements aux ambulanciers, à la docteur Julie Côté, hématologue-oncologue, au docteur Yves Houle, médecin généraliste de la Clinique Saint-Louis, et au personnel infirmier du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.