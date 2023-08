GARNEAU, Rosaire



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Rosaire Garneau, époux de dame Noëlla Hébert, fils de feu dame Rosalia Barbeau et de feu Luc Garneau. Il demeurait à Saint-Émile. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 heures et seraLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : feu Daniel, Marlaine (Guy de Senneville), Marthe (Pierre Côté), Hervé, Sylvain (Dolli Durand); ses petits-enfants : Francis, Vincent, Sandra, Laurianne, Samuel; ses arrière-petits-enfants : Rafaëlle, Liam, Nathan, Gabriel; ses frères et sœurs : feu Blandine (feu Donat Pageau), Georges-Emile (Rollande Potvin), Rachelle (Gérard Breton), feu Gisèle, feu Jean-Louis, ainsi que Evelyne et Denis Auclair; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gilberte (feu Paul-Emile Gagné), feu Irène (feu Jean-Claude Fréchette), feu Gérard, feu André, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Émile, 1620, avenue Lapierre, Saint-Émile, QC, G3E 1C1.