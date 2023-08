CÔTÉ, Thérèse



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 6 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Côté, épouse de feu monsieur Patrick Blanchet, fille de feu madame Irma Côté et de feu monsieur Omer Côté. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Josée Vigneault), Marlène (Richard Giguère) et Nathalie ; ses petits-enfants : Michael, Mathieu, Vincent, Sophie, Catherine, Kathy et Laury ; son frère Paul-Eugène ; ses beaux-frères et belles-soeurs ; ses neveux et nièces ; sa meilleure amie Yolande Jeffrey ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec.