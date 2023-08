BRULOTTE LANGLOIS, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 août 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Langlois, épouse de feu Armand Brulotte. Elle était la fille de feu Alfred Langlois et feu Aurore Lemieux. Elle demeurait à Lévis, native d'Armagh.Elle laisse dans le deuil ses filles : Joanne et Edith (Sylvain Poulin) ainsi que ses petits-enfants : Nicolas, Samuel, Vincent (Tiffany Turgeon). Elle était la sœur de: feu Jeanne Langlois (feu Paul-Eugène Langlois), feu Rita (feu Lorenzo Blanchette), Gemma, feu Normand, feu Angenor (Lise Lemelin) et Gaston (Nicole Thibault). De la famille Brulotte, elle était la belle-sœur de : feu Paul Giroux (feu Euphémie Bernard), feu Véronique Giroux (feu Arthur Bernard), feu Marie-Rose Giroux, feu Claudia Brulotte (feu Patrick Nadeau), feu Roméo Brulotte (feu Antoinette Matteau), feu Roland Brulotte (feu Etiennette Fortin), feu Juliette Brulotte (feu Ferdinand Boulet) et feu Raymond Brulotte (feu Alma Kirouac). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, jour des funérailles de 9h30 à 10h15.et de là, au cimetière paroissial. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Manoir de l'Arbre Argenté et le personnel du CLSC de Lévis pour les bons soins auprès de madame Langlois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire Roy & Rouleau Inc. 6, rue de la Fabrique Armagh.